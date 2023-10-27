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Axios: Израиль решил расширить наземные операции после провала переговоров

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Портал Axios со ссылкой на израильских чиновников пишет, что Израиль решил расширить наземные операции в секторе Газа после провала переговоров об освобождении заложников.
Axios: Израиль решил расширить наземные операции после провала переговоров
  • AP
  • © Maya Alleruzzo

Как заявили два неназванных израильских чиновника, военный кабинет Израиля принял такое решение вечером 26 октября по местному времени. 

Ранее Sky News Arabia сообщил, что израильские танки движутся вдоль границы с сектором Газа.

До этого движение ХАМАС заявило, что Израиль атаковал сектор Газа с суши, моря и воздуха.

Представитель ЦАХАЛ контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что израильские силы расширяют масштаб наземных манёвров в секторе Газа.

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