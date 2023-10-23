«Всеми возможными способами»: США намерены усилить свои позиции на Ближнем Востоке для поддержки Израиля

Соединённые Штаты хотят укрепить позиции своих сил на Ближнем Востоке на фоне обострившегося палестино-израильского конфликта, чтобы оказать помощь «в защите Израиля». Глава Пентагона Ллойд Остин после консультаций с президентом США Джо Байденом распорядился развернуть по всему региону батареи систем ПРО THAAD и дополнительные ЗРК Patriot. Кроме того, Остин отдал приказ привести в состояние готовности к развёртыванию и дополнительное количество сил в регионе, чтобы повысить их способность «быстро реагировать» на происшествия. По мнению экспертов, наращивая военный потенциал на Ближнем Востоке, Соединённые Штаты преследуют свои геополитические интересы, в частности, пытаются «вернуть себе статус мирового жандарма».

США намерены укрепить позиции своих сил на Ближнем востоке на фоне обострившегося палестино-израильского конфликта, чтобы помочь «в защите Израиля», говорится в заявлении главы Пентагона Ллойда Остина, опубликованном на сайте ведомства.

«Сегодня я распорядился предпринять ряд дополнительных шагов, направленных на дальнейшее укрепление позиций Министерства обороны (США. — RT) в регионе. Эти шаги позволят укрепить региональные усилия по сдерживанию, усилить защиту американских сил в регионе и оказать помощь в защите Израиля», — заявил Остин.

По словам главы Пентагона, после консультаций с президентом США Джо Байденом он приказал развернуть в регионе батареи систем ПРО THAAD и дополнительные ЗРК Patriot, а также принял решение о перераспределении американских авианосных групп, что позволит «ещё больше укрепить» силы и потенциал Соединённых Штатов на Ближнем востоке, «а также способность реагировать на различные непредвиденные ситуации».

«Я перенаправил авианосную ударную группу (АУГ) ВМС США Dwight D. Eisenhower в зону ответственности Центрального командования (США. — RT). Эта АУГ дополняет АУГ авианосца ВМС США USS Gerald R. Ford, которая в настоящее время действует в восточной части Средиземного моря», — сказал Остин.

Кроме того, «на случай непредвиденных обстоятельств» глава военного ведомства США отдал приказ привести в состояние готовности к развёртыванию дополнительное количество сил в регионе, чтобы повысить их способность «быстро реагировать в случае необходимости».

«Я продолжу оценивать потребности в размещении наших сил в регионе и рассмотрю возможность развёртывания дополнительных сил и средств в случае необходимости», — сказал он.

Накануне во время телефонных переговоров со своим израильским коллегой глава Пентагона обсудил с ним дальнейшее оказание помощи Тель-Авиву в сфере безопасности и подтвердил решимость Вашингтона обеспечивать сдерживание «любого государственного или негосударственного субъекта, нацеленного на эскалацию войны». Позднее Остин заявил в эфире ABC News, что американская армия готова действовать, если у конфликта между Израилем и движением ХАМАС появятся новые участники. По мнению главы военного ведомства США, Вашингтон видит перспективы «значительной эскалации атак» на американские силы в регионе, а значит, у Соединённых Штатов «есть право защищаться» и они «без колебаний» прибегнут к этому «в случае необходимости».

По мнению заместителя директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, лектора общества «Знание» Евгения Семибратова, оказывая поддержку Израилю в контексте развёртывания дополнительных средств ракетной обороны, США пытаются нивелировать проблемы союзника, возникшие в результате использования израильских систем ПРО.

Джо Байден и Биньямин Нетаньяху

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© White House

«Хвалёная израильская система «Железный купол» не справляется с перегрузками и пропускает массовые атаки палестинцев. Поэтому Тель-Авиву особенно необходима помощь США в этом направлении», — пояснил Семибратов в комментарии RT.

В свою очередь, кандидат политических наук доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман заметил, что, наращивая военный потенциал на Ближнем Востоке, Соединённые Штаты преследуют свои геополитические интересы.

«Они пытаются вернуть себе статус мирового жандарма, который был утрачен после провала политики США в Ираке и Афганистане. Однако, как и в случае с Украиной, «почётное право» воевать за трансатлантические интересы делегируется кому-то другому», — сказал эксперт в беседе с RT.

«Только слепой не увидит»

Напомним, после обострения палестино-израильского конфликта Вашингтон поддержал право Тель-Авива на защиту, пообещав ему дополнительную помощь, включая военную.

Кроме того, Соединённые Штаты распространили в Совбезе (СБ) ООН проект резолюции по ситуации на Ближнем Востоке. Как информирует ТАСС, ознакомившийся с документом, в нём содержатся пункты, осуждающие нападение ХАМАС на Израиль, призывающие к освобождению заложников и признанию права Израиля на самозащиту.

Однако, как считает Евгений Семибратов, с большой долей вероятности Россия и Китай наложат вето на резолюцию США, поскольку, судя по информации СМИ, этот документ не содержит пункт о немедленном прекращении огня.

«Естественно, РФ и КНР наложат вето, поскольку данный текст резолюции не будет подразумевать какого-либо компромисса и дипломатического урегулирования конфликта. Риторика американского документа означает одно: зелёный свет со стороны международного сообщества на проведение Израилем военной операции против сектора Газа, причём абсолютно любыми способами, в том числе и с нарушением норм международного права», — подчеркнул аналитик.

Также по теме Новые удары по объектам в секторе Газа и переход к наступлению: как развивается палестино-израильский конфликт Израильские военные сообщили о продолжении ударов по объектам ХАМАС. По данным ЦАХАЛ, за ночь поражено 80 целей, среди которых два...

Стоит отметить, что ранее, 14 октября, с предложением о прекращении огня выступила Бразилия, представив в СБ ООН свой проект резолюции в отношении палестино-израильского конфликта. Однако США наложили вето на этот документ, мотивировав своё решение тем, что проект резолюции Бразилии не отражал право Израиля на самооборону.

Кроме того, Семибратов обратил внимание на тот факт, что все нарративы Вашингтона об осуждении исключительно ХАМАС, а также предоставление Израилю права на самооборону были озвучены руководством Евросоюза 21 октября во время Каирского саммита мира по урегулированию обострившегося палестино-израильского конфликта.

Выступая на Каирском саммите мира, глава Евросовета Шарль Мишель раскритиковал движение ХАМАС, которое в ЕС и США признано террористическим, но ни слова осуждения не высказал в отношении действий Израиля, осуществляющего бомбардировки Газы и нарушившего международное право, организовав водную и продовольственную блокады палестинской территории.

«Мы решительно осуждаем бесчестное террористическое нападение ХАМАС на Израиль и его народ и призываем к безоговорочному и незамедлительному освобождению заложников… Мы поддерживаем право Израиля на самооборону», — заявил Мишель во время саммита.

Разрушения в секторе Газа

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«Только слепой не увидит, что проект резолюции США в СБ ООН и тезисы главы Евросовета Шарля Мишеля практически слово в слово совпадают. Он явно пытался продвинуть повестку США», — подчеркнул в комментарии RT Евгений Семибратов.

Напомним, в конференции по Газе приняли участие представители 34 стран и трёх международных организаций: ООН, Лиги арабских государств и Африканского союза. От России в саммите принял участие замглавы МИД, специальный представитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов. По данным телеканала Sky News Arabiya, арабские лидеры выступили с осуждением израильской бомбардировки сектора Газа, однако вопрос прекращения огня на этой территории и определение виновности в конфликте той или другой стороны стали предметом разногласий между участниками встречи, что в итоге привело к отказу присутствующих утвердить какой-либо совместный документ. Единственное, о чём смогли договориться участники саммита, — это о необходимости доставки гуманитарной помощи в сектор Газа.

Однако реализация и этого пункта ставится под сомнение: по данным СМИ, несмотря на открытие погранперехода Рафах на границе сектора Газа с Египтом, на территорию Палестины смогли попасть только 20 машин с гуманитарной помощью.

22-я армия Израиля обстреляла жилой дом в городе Рафах рядом с одноимённым КПП. В результате обстрела, по данным телеканала Al Jazeera, есть погибшие и раненые. Сейчас погранпереход переведён в режим повышенной готовности.

«Непредсказуемый исход»

Несмотря на агрессию Израиля и нарушение им международного права в отношении мирного палестинского населения, США продолжат отстаивать интересы Израиля «всеми возможными способами», считает Павел Фельдман.

«Дело в том, что Тель Авив — один из ключевых союзников Вашингтона, а потому его интересы тесно переплетены с интересами американских властей, которые поддержкой Тель-Авива лишь всё сильнее разжигают палестино-израильский конфликт», — сказал эксперт.

По этой причине надежды на то, что противостояние скоро закончится, не просматриваются, считают аналитики. США делают всё, чтобы усугубить ситуацию, которая может «обернуться пожаром для всего Ближнего востока», не исключил Евгений Семибратов.

Американский военный на Ближнем Востоке

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© U.S. Department of Defense

«Для американцев является нормальной практикой тушить огонь войны, подливая в него дополнительную порцию масла. США поддерживают Израиль, по заявлениям и действиям которого понятно, что он намерен решать проблему с сектором Газа и разбираться с ХАМАС исключительно военным путём. Вполне очевидно, что Байден и его администрация подталкивают Тель-Авив к вступлению в долгую и кровопролитную войну с весьма непредсказуемым исходом. Конечно же, такая политика США создаёт дополнительные риски для их ближневосточных союзников. Однако, как показывает ситуация вокруг Украины, американцы не сильно пекутся о будущем своих сателлитов и легко жертвуют ими при необходимости», — заключил аналитик.