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Постпред США: резолюция Бразилии не предусмотрела право Израиля на самооборону

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Проект резолюции Бразилии не отражал право на самооборону Израиля, заявила американский постпред при ООН Линда Томас-Гринфилд.
Постпред США: резолюция Бразилии не предусмотрела право Израиля на самооборону
  • РИА Новости

«США разочарованы, что эта резолюция не упоминает о праве Израиля на самооборону. Как у каждой страны в мире, у Израиля есть право на самооборону. Этот текст должен был подтвердить это право», — цитирует её РИА Новости.

Российский постпред при ООН Василий Небензя ранее назвал лицемерием со стороны Вашингтона вето США на бразильский проект резолюции по палестино-израильскому конфликту.

Китайский постпред при ООН Чжан Цзюнь заявил, что Китай шокирован решением США.

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