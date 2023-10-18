Небензя назвал вето США на проект ближневосточной резолюции Бразилии лицемерием

Российский постпред при ООН Василий Небензя назвал лицемерием со стороны Вашингтона вето США на бразильский проект резолюции по палестино-израильскому конфликту.

«Только что мы стали свидетелями очередного проявления лицемерия и двойных стандартов наших американских коллег», — сказал он.

Ранее Совет Безопасности ООН отклонил поправки России к бразильскому проекту резолюции о прекращении огня в зоне палестино-израильского конфликта.

По словам российского постпреда, все, кто не поддержал проект гуманитарной российской резолюции по Ближнему Востоку, частично несут ответственность за случившееся в секторе Газа.