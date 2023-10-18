Небензя назвал вето США на проект ближневосточной резолюции Бразилии лицемерием
- РИА Новости
«Только что мы стали свидетелями очередного проявления лицемерия и двойных стандартов наших американских коллег», — сказал он.
Ранее Совет Безопасности ООН отклонил поправки России к бразильскому проекту резолюции о прекращении огня в зоне палестино-израильского конфликта.
По словам российского постпреда, все, кто не поддержал проект гуманитарной российской резолюции по Ближнему Востоку, частично несут ответственность за случившееся в секторе Газа.