Байден позвонил Нетаньяху и поддержал право Израиля на защиту
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Об этом сообщает The Times of Israel.
Нетаньяху поблагодарил Байдена за поддержку и сказал ему, что «потребуется длительная и мощная кампания, в которой Израиль победит», говорится в израильском отчёте.
Глава американского оборонного ведомства Ллойд Остин ранее сообщил, что Пентагон в ближайшие дни намерен обеспечить Израиль всем необходимым для обороны и защиты своих граждан.
Израильскую армию перевели в состояние боевой готовности в связи с проникновением боевиков из сектора Газа в приграничные районы страны.