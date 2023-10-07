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Байден позвонил Нетаньяху и поддержал право Израиля на защиту

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Президент США Джо Байден позвонил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху и заверил его в том, что Вашингтон будет поддерживать израильскую сторону в праве на защиту.
Байден позвонил Нетаньяху и поддержал право Израиля на защиту
  • AP
  • © Manuel Balce Ceneta

Об этом сообщает The Times of Israel.

Нетаньяху поблагодарил Байдена за поддержку и сказал ему, что «потребуется длительная и мощная кампания, в которой Израиль победит», говорится в израильском отчёте.

Глава американского оборонного ведомства Ллойд Остин ранее сообщил, что Пентагон в ближайшие дни намерен обеспечить Израиль всем необходимым для обороны и защиты своих граждан.

Израильскую армию перевели в состояние боевой готовности в связи с проникновением боевиков из сектора Газа в приграничные районы страны.

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