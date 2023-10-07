Пентагон: США постараются обеспечить Израиль всем необходимым для защиты

Пентагон в ближайшие дни намерен обеспечить Израиль всем необходимым для обороны и защиты своих граждан, заявил глава американского оборонного ведомства Ллойд Остин.

Об этом говорится на сайте Пентагона.

Соединённые Штаты выразили свою поддержку Израилю.

«В ближайшие дни Пентагон будет работать над тем, чтобы у Израиля было всё необходимое для обороны и защиты гражданского населения», — говорится в заявлении.

Ранее израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии войны.

Израильскую армию перевели в состояние боевой готовности в связи с проникновением боевиков из сектора Газа в приграничные районы страны.