Пентагон: США постараются обеспечить Израиль всем необходимым для защиты
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Об этом говорится на сайте Пентагона.
Соединённые Штаты выразили свою поддержку Израилю.
«В ближайшие дни Пентагон будет работать над тем, чтобы у Израиля было всё необходимое для обороны и защиты гражданского населения», — говорится в заявлении.
Ранее израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии войны.
Израильскую армию перевели в состояние боевой готовности в связи с проникновением боевиков из сектора Газа в приграничные районы страны.