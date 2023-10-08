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Байден распорядился оказать дополнительную помощь Израилю

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Президент США Джо Байден постановил оказать дополнительную поддержку Израилю. Об этом сообщили в Белом доме.
Байден распорядился оказать дополнительную помощь Израилю
  • AP
  • © Manuel Balce Ceneta

«Президент отдал распоряжение оказать дополнительную поддержку Израилю перед лицом этого беспрецедентного террористического нападения со стороны ХАМАС», — приводит РИА Новости заявление.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провёл вторые телефонные переговоры с Байденом с момента начала вооружённого конфликта с ХАМАС.

В свою очередь, военно-политический кабинет Израиля одобрил введение «пункта 40» основного закона, означающего официальное объявление войны.

По информации газеты Haaretz, число израильтян, погибших в результате конфликта с ХАМАС, составляет по меньшей мере 600.

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