Байден распорядился оказать дополнительную помощь Израилю
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«Президент отдал распоряжение оказать дополнительную поддержку Израилю перед лицом этого беспрецедентного террористического нападения со стороны ХАМАС», — приводит РИА Новости заявление.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провёл вторые телефонные переговоры с Байденом с момента начала вооружённого конфликта с ХАМАС.
В свою очередь, военно-политический кабинет Израиля одобрил введение «пункта 40» основного закона, означающего официальное объявление войны.
По информации газеты Haaretz, число израильтян, погибших в результате конфликта с ХАМАС, составляет по меньшей мере 600.