Премьер Израиля провёл вторые после начала конфликта переговоры с Байденом
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«Премьер-министр Биньямин Нетаньяху провёл телефонные переговоры с президентом США Джо Байденом второй раз», — говорится в сообщении канцелярии Нетаньяху в соцсети Х (бывшая Twitter).
Байден подтвердил свою безоговорочную поддержку Израиля.
Ранее Нетаньяху заявил, что Армия Израиля задействует всю свою мощь против движения ХАМАС.
В свою очередь, военно-политический кабинет Израиля одобрил введение «пункта 40» основного закона, означающего официальное объявление войны.
По информации газеты Haaretz, число израильтян, погибших в результате конфликта с ХАМАС, составляет по меньшей мере 600 человек.