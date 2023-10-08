Премьер Израиля провёл вторые после начала конфликта переговоры с Байденом

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провёл вторые телефонные переговоры с американским лидером Джо Байденом с момента начала вооружённого конфликта с ХАМАС.

«Премьер-министр Биньямин Нетаньяху провёл телефонные переговоры с президентом США Джо Байденом второй раз», — говорится в сообщении канцелярии Нетаньяху в соцсети Х (бывшая Twitter).

Байден подтвердил свою безоговорочную поддержку Израиля.

Ранее Нетаньяху заявил, что Армия Израиля задействует всю свою мощь против движения ХАМАС.

В свою очередь, военно-политический кабинет Израиля одобрил введение «пункта 40» основного закона, означающего официальное объявление войны.

По информации газеты Haaretz, число израильтян, погибших в результате конфликта с ХАМАС, составляет по меньшей мере 600 человек.