Нетаньяху: армия Израиля задействует всю свою мощь против движения ХАМАС

Армия Израиля задействует всю свою мощь против движения ХАМАС, заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху. По его словам, израильские военные отомстят за атаку, которую палестинские силовики начали 7 октября.

«Всё правительство поддерживает моё решение. Армия обороны Израиля немедленно задействует всю свою мощь для того, чтобы уничтожить ХАМАС. Мы отомстим с огромной мощью за этот чёрный день для Израиля», — цитирует Нетаньяху ТАСС.

Утром 7 октября палестинская организация ХАМАС объявила о начале масштабной операции против Израиля.

Сейчас на всей территории страны действует «особое положение в области безопасности». На фоне обострения израильский министр энергетики подписал указ о прекращении подачи электричества в сектор Газа.

Газета Jerusalem Post сообщила о гибели 250 израильтян в результате эскалации. Минздрав Палестины заявил, что в секторе Газа погибли 232 человека.