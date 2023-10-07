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Нетаньяху: армия Израиля задействует всю свою мощь против движения ХАМАС

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Армия Израиля задействует всю свою мощь против движения ХАМАС, заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху. По его словам, израильские военные отомстят за атаку, которую палестинские силовики начали 7 октября.
Нетаньяху: армия Израиля задействует всю свою мощь против движения ХАМАС
  • AP

«Всё правительство поддерживает моё решение. Армия обороны Израиля немедленно задействует всю свою мощь для того, чтобы уничтожить ХАМАС. Мы отомстим с огромной мощью за этот чёрный день для Израиля», — цитирует Нетаньяху ТАСС.

Утром 7 октября палестинская организация ХАМАС объявила о начале масштабной операции против Израиля.

Сейчас на всей территории страны действует «особое положение в области безопасности». На фоне обострения израильский министр энергетики подписал указ о прекращении подачи электричества в сектор Газа.

Газета Jerusalem Post сообщила о гибели 250 израильтян в результате эскалации. Минздрав Палестины заявил, что в секторе Газа погибли 232 человека.

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