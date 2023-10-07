Израиль прекращает подачу электричества в сектор Газа

Министр энергетики Израиля Исраэль Кац подписал указ о прекращении подачи электричества в сектор Газа.

«Я подписал указ, предписывающий энергетической компании прекратить подачу электроэнергии в сектор Газа. Того, что было, больше не будет», — заявил он в X.

Как ранее заявили в Израиле, авиация израильской армии нанесла авиаудары по двум многоэтажным домам в секторе Газа, которые использовались боевым крылом ХАМАС.

Утром 7 октября палестинская организация ХАМАС объявила о начале масштабной операции против Израиля.

Израильскую армию перевели в состояние боевой готовности после того, как военные из сектора Газа проникли в приграничные районы Израиля.