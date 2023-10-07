Израильская авиация нанесла удары по двум многоэтажкам в секторе Газа
- AFP
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«Истребители нанесли удары по двум военным объектам внутри высотных зданий, которые использовались высокопоставленными членами террористической организации ХАМАС для проведения террористических операций», — сказано в сообщении армии Израиля.
7 октября израильскую армию перевели в состояние боевой готовности в связи с проникновением боевиков из сектора Газа в приграничные районы страны.
По имеющимся данным, в результате обстрелов Израиля со стороны палестинского движения ХАМАС погибли по меньшей мере 100 человек, ещё свыше 900 пострадали.
Число погибших в результате ударов Израиля по сектору Газа достигло 198, пострадали более 1,6 тыс. человек, заявил палестинский Минздрав.