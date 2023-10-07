Израильская авиация нанесла удары по двум многоэтажкам в секторе Газа

Авиация армии Израиля нанесла авиаудары по двум многоэтажным домам в секторе Газа, которые использовались боевым крылом ХАМАС, сообщают израильские вооружённые силы.

«Истребители нанесли удары по двум военным объектам внутри высотных зданий, которые использовались высокопоставленными членами террористической организации ХАМАС для проведения террористических операций», — сказано в сообщении армии Израиля.

7 октября израильскую армию перевели в состояние боевой готовности в связи с проникновением боевиков из сектора Газа в приграничные районы страны.

По имеющимся данным, в результате обстрелов Израиля со стороны палестинского движения ХАМАС погибли по меньшей мере 100 человек, ещё свыше 900 пострадали.

Число погибших в результате ударов Израиля по сектору Газа достигло 198, пострадали более 1,6 тыс. человек, заявил палестинский Минздрав.