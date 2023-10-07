В Израиле по меньшей мере 100 человек погибли, 908 пострадали в ходе эскалации

В результате обстрелов Израиля со стороны палестинского движения ХАМАС погибли по меньшей мере 100 человек, ещё свыше 900 пострадали.

Об этом пишет газета Times of Israel со ссылкой на Министерство здравоохранения Израиля.

«Министерство здравоохранения заявило, что на данный момент 908 пострадавших были доставлены в больницы для лечения», — говорится в публикации.

По меньшей мере 100 человек погибли, сообщает газета.

Ранее израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии войны.

Израильскую армию перевели в состояние боевой готовности в связи с проникновением боевиков из сектора Газа в приграничные районы страны.