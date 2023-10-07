В Израиле по меньшей мере 100 человек погибли, 908 пострадали в ходе эскалации
- AP
- © Ohad Zwigenberg
Об этом пишет газета Times of Israel со ссылкой на Министерство здравоохранения Израиля.
«Министерство здравоохранения заявило, что на данный момент 908 пострадавших были доставлены в больницы для лечения», — говорится в публикации.
По меньшей мере 100 человек погибли, сообщает газета.
Ранее израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии войны.
Израильскую армию перевели в состояние боевой готовности в связи с проникновением боевиков из сектора Газа в приграничные районы страны.