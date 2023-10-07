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В Израиле по меньшей мере 100 человек погибли, 908 пострадали в ходе эскалации

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В результате обстрелов Израиля со стороны палестинского движения ХАМАС погибли по меньшей мере 100 человек, ещё свыше 900 пострадали.
В Израиле по меньшей мере 100 человек погибли, 908 пострадали в ходе эскалации
  • AP
  • © Ohad Zwigenberg

Об этом пишет газета Times of Israel со ссылкой на Министерство здравоохранения Израиля.

«Министерство здравоохранения заявило, что на данный момент 908 пострадавших были доставлены в больницы для лечения», — говорится в публикации.

По меньшей мере 100 человек погибли, сообщает газета.

Ранее израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии войны.

Израильскую армию перевели в состояние боевой готовности в связи с проникновением боевиков из сектора Газа в приграничные районы страны.

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