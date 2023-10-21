Проехало 20 грузовиков: СМИ сообщили об открытии КПП для доставки гумпомощи в сектор Газа

Утром 21 октября открылся контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе Египта и сектора Газа, сообщают СМИ. Через него проехало 20 грузовиков с продовольствием, медикаментами и гуманитарной помощью. Между тем Минздрав Израиля сообщил, что не менее 5 тыс. граждан страны пострадали в результате эскалации конфликта, а Минздрав Палестины заявил о 4385 погибших в секторе Газа. В свою очередь, зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский в эфире RT Arabic указал на лицемерный подход США при работе делегаций Совбеза ООН над проектом гуманитарной резолюции по Газе.

В 10:00 мск контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе Египта и сектора Газа открылся для доставки гумпомощи жителям палестинского анклава. Как сообщает телеканал Al-Qahera al-Ihbariya, в первые же минуты через КПП проехало около 20 грузовиков с продовольствием, медикаментами и гуманитарной помощью.

Впоследствии СМИ сообщили, что вскоре после этого КПП «Рафах» закрылся.

По данным РИА Новости, всего на границе Египта и сектора Газа скопилось около 200 машин с гумпомощью.

В свою очередь, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что КПП не закрывался, но атаки Израиля мешали его стабильной работе.

О том, что КПП «Рафах» будет открыт с 10:00 мск, изначально сообщили в посольстве США в Израиле. Там американцев предупредили, что следует ожидать потенциально хаотичной обстановки по обе стороны от пункта пересечения.

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«Мы не знаем, как долго она будет оставаться открытой для выезда из Газы иностранных граждан», — говорилось в сообщении.

Как ранее информировал посол Израиля в России Александр Бен Цви, было принято решение о проведении израильскими военными наземной операции в секторе Газа, но сроки её начала по-прежнему неизвестны. При этом министр обороны еврейского государства Йоав Галант указал, что Израилю после ликвидации боевиков и повреждения инфраструктуры ХАМАС предстоит подавить очаги сопротивления и создать новый режим безопасности для граждан Израиля и в секторе Газа.

Жертвы

Согласно данным Минздрава Израиля, по меньшей мере 5007 граждан страны пострадали с 7 октября. Накануне Минздрав Палестины привёл данные, согласно которым с начала эскалации конфликта в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан погибли 4385 человек.

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что у оператора RT Халеда Эльдерры после израильских обстрелов сектора Газа погибли 12 членов семьи.

«Среди погибших — брат Халеда, две сестры, четыре племянника, тётя и двоюродные племянники. Две девочки — трёх и пяти лет — остались без отца. Искренне соболезную Халеду и всем его родственникам», — написала она в Telegram.

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Рекомендации

Кроме того, власти Израиля призвали своих граждан как можно скорее покинуть Египет и Иорданию, а также избегать посещения ряда стран, включая Турцию, ОАЭ, Бахрейн, Марокко, Малайзию, Бангладеш, Индонезию и Мальдивы.

«В связи с продолжением военных действий в последние дни в различных странах мира зафиксировано дальнейшее значительное усиление протестов против Израиля с акцентом на арабские страны Ближнего Востока наряду с проявлениями враждебности и насилия в отношении израильтян и евреев», — говорится в предупреждении.

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В свою очередь, Минэкономразвития России вслед за МИД РФ рекомендовало российским туристам воздержаться от поездок в Израиль, Ливан, Иорданию и Палестину до нормализации обстановки.

«Российским туристам, находящимся в указанной зоне, проявлять осторожность в своих действиях и перемещениях, следить за официальными сообщениями местных властей и следовать их указаниям», — говорится в сообщении.

«Лицемерие Вашингтона»

Жители Газы сталкиваются с беспрецедентными нарушениями гуманитарного права, которые западные страны в других регионах мира активно критикуют. Об этом в рамках программы Newsmaker на телеканале RT Arabic заявил зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

«В данном случае мы такой критики от них не слышим, — отметил он. — По-человечески сложно понимать такие двойные стандарты, когда наши западные коллеги в других регионах мира говорят об одном, а когда дело доходит до сектора Газа, до палестинцев, как будто бы эти принципы не применяются».

В связи с этим российская сторона подготовила проект гуманитарной резолюции, в котором не содержалось никаких политических оценок, без возложения вины на ту или иную сторону и осуждался захват заложников палестинским движением ХАМАС.

По его словам, через несколько часов появился аналогичный проект делегации Бразилии. В этой резолюции появилось жёсткое осуждение ХАМАС, против которого Россия не возражала, но предложила включить поправку о действиях Израиля в секторе Газа. Эти поправки не вошли в проект, а в итоге он был заветирован США.

«Как мы все увидели в итоге, этот проект не поддержали Соединённые Штаты, что отражает очень сильное лицемерие Вашингтона в данном вопросе. Потому что в процессе работы над проектом Вашингтон ни разу не сказал, что он в принципе не поддерживает проект гуманитарной резолюции по Газе, а когда дело дошло до голосования, то увидели, что поддержка у проекта достаточная. Мы воздержались по нему, потому что наши поправки не прошли, но голосов было достаточно. Они решили заветировать этот проект. В этом было, конечно, огромное лицемерие американской делегации, которое не осталось незамеченным», — указал Полянский.