«Обстановка накаляется»: МИД РФ призвал воздержаться от поездок в Израиль, Ливан, Иорданию и Палестину

МИД РФ порекомендовал россиянам воздерживаться от поездок в Израиль, Ливан, Иорданию и Палестину. В ведомстве подчеркнули, что продолжается работа по обеспечению выхода из сектора Газа граждан России, обратившихся за помощью в эвакуации. Ранее израильский посол сообщил, что решение о проведении наземной операции в секторе Газа принято. Посол Палестины назвал этот шаг большой ошибкой.

В МИД России призвали воздержаться от поездок в Израиль, Ливан, Иорданию и Палестину.

«Настоятельно рекомендуем гражданам Российской Федерации воздерживаться от поездок в регион, особенно в Израиль, Ливан, Иорданию и на палестинские территории. При перемещениях по указанным странам соблюдать максимальную осторожность и повышенные меры личной безопасности, избегать районов столкновений и риска, следить за рекомендациями местных властей, а также сообщениями российских заграничных представительств», — заявили в ведомстве.

В министерстве подчеркнули, что продолжается работа с властями Египта и Израиля с целью обеспечения выхода из сектора Газа граждан России, которые обратились за помощью в эвакуации.

«На постоянном контроле держим ситуацию с авиасообщением в регионе. Возможности для вылетов из Израиля, Ливана, Иордании и других стран регулярными рейсами авиакомпаний сохраняются», — говорится в сообщении МИД.

Три этапа операции Израиля

Израилю предстоит три этапа военной операции против палестинского движения ХАМАС. Об этом заявил министр обороны еврейского государства Йоав Галант во время выступления на заседании комитета Кнессета по иностранным делам и обороне. По его словам, в данный момент армия обороны Израиля находится на первом этапе.

«Мы находимся на первом этапе, когда идёт военная операция (с ударами с воздуха) и затем с манёврами [наземных войск] с целью ликвидации боевиков и повреждения инфраструктуры для того, чтобы победить и уничтожить ХАМАС», — приводит его сообщение The Times of Israel.

На втором этапе боевые действия продолжатся с меньшей интенсивностью, так как предполагается работа над ликвидацией очагов сопротивления.

«Третьим шагом будет создание нового режима безопасности в секторе Газа, снятие с Израиля ответственности за повседневную жизнь сектора Газа, а также создание новых реалий в сфере безопасности для граждан Израиля и жителей (граничащих с Газой территорий. — RT)», — заявил Галант.

Наземная операция Израиля

Между тем посол Израиля в России Александр Бен Цви сообщил, что решение о проведении израильскими военными наземной операции в секторе Газа принято.

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«Я бы сказал, что решение принято. Потому что решение связано с выполнением наших задач, о которых мы уже говорили. Это разрушение всех террористических структур ХАМАС и освобождение заложников. И поэтому без использования в том числе наземной операции это невозможно сделать. Поэтому можно сказать, что решение такое принято», — сказал он.

При этом дипломат не уточнил возможные сроки начала проведения наземной операции.

В свою очередь, палестинский посол в РФ Абдель Хафиз Нофаль считает, что возможные военные действия со стороны сухопутных войск Израиля станут ошибкой.

«Они приняли решение, но ещё не начали. Мы думаем, что сейчас очень трудное положение, и это будет большой ошибкой для Израиля, если он начнёт эту атаку», — цитирует его ТАСС.

Гибель гражданских в Газе

На этом фоне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что для находящихся в Газе россиян кратно возрастёт угроза нахождения на этой территории после того, как ЦАХАЛ начнёт наземную операцию.

«В настоящий момент наши представительства в регионе продолжают работать с проживающими там гражданами России, с тем чтобы выяснить тех, кто желает эвакуироваться. Как вы знаете, там действительно много — может быть, даже больше тысячи — наших сограждан», — пояснил официальный представитель Кремля, подчеркнув, что российские дипломаты предпринимают максимум усилий, чтобы наладить контакты с гражданами РФ в Газе.

При этом с начала обострения известно уже о 20 погибших россиянах, ещё семеро пропали без вести. Такую информацию в разговоре с «Известиями» привёл чрезвычайный и полномочный посол РФ Анатолий Викторов.

Как следует из данных Telegram-канала Минздрава Палестины, с 7 октября в секторе Газа и на западном берегу реки Иордан погибли 4 218 палестинцев, ещё около 14 400 человек получили ранения.

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Ответ Байдену

Слова Джо Байдена, который который пытался провести параллели между ХАМАС и Владимиром Путиным, являются неприемлемыми, заявил Дмитрий Песков.

«Понятно, что сейчас очень волнительный, очень потенциально опасный момент международной обстановки, имеется в виду и война на Ближнем Востоке. Он весьма эмоциональный и эмоций много в выступлениях разных политиков, в том числе высокопоставленных политиков и государственных деятелей, но вряд ли такая риторика подходит для ответственных лидеров государств и вряд ли такая риторика может быть приемлема и для нас. Мы не приемлем такой тон в отношении РФ, в отношении нашего президента», — сказал пресс-секретарь президента РФ.

Он также указал, что «тема Путина в риторике американского истеблишмента, причем от низкого, среднего и до самого высокого уровня является такой константой», а российский лидер уже стал неотъемлемой частью внутриполитической жизни США.

«Это мы видим, констатируем, это видно невооружённым глазом», — подчеркнул Песков.