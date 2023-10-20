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Армия Израиля поразила более 100 целей ХАМАС в Газе за ночь

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В Армии обороны Израиля заявили, что военные за ночь нанесли удары по более чем 100 целям радикального движения ХАМАС в секторе Газа.
Армия Израиля поразила более 100 целей ХАМАС в Газе за ночь
  • AP
  • © Tsafrir Abayov

«За ночь истребители ЦАХАЛ нанесли удары по более чем сотне террористических объектов ХАМАС», — говорится в заявлении.

Отмечается, что удары нанесены в том числе по подземному туннелю, складам оружия и десяткам оперативных командных центров.

Ранее израильский премьер Биньямин Нетаньяху во время встречи с военнослужащими элитной пехотной бригады «Голани», дислоцированными возле границы с сектором Газа, заявил, что Израиль нанесёт мощный удар по своим врагам.

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