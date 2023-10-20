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Нетаньяху: Израиль нанесёт мощный удар по своим врагам

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Израильский премьер Биньямин Нетаньяху во время встречи с военнослужащими элитной пехотной бригады «Голани», дислоцированными возле границы с сектором Газа, заявил, что Израиль нанесёт мощный удар по своим врагам.

Об этом пишет The Times of Israel.

«Мы собираемся нанести мощный удар по нашим врагам, чтобы добиться победы», — заявил он.

Уточняется, что за последние дни высокопоставленные чиновники Израиля посещали солдат Армии обороны Израиля, дислоцированных вблизи сектора Газа, предупреждая их о неизбежности наземной операции «с целью искоренения ХАМАС».

Ранее израильский посол в ЕС и НАТО Хаим Регев заявил, что Израиль пойдёт до конца в деле полного уничтожения палестинского движения ХАМАС в секторе Газа.

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