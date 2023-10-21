Посольство США в Израиле анонсировало открытие КПП «Рафах» 21 октября

Посольство США в Израиле сообщило, что КПП «Рафах» откроется 21 октября в 10:00 по мск.

«Мы получили информацию о том, что пограничный переход «Рафах» между Газой и Египтом откроется в субботу, 21 октября, в 10:00... Если граница будет открыта, мы не знаем, как долго она будет оставаться открытой для выезда иностранных граждан из Газы», — сообщили в дипмиссии.

По данным посольства, американским гражданам, которые пытаются выехать в Египет, следует ожидать «потенциально хаотичной обстановки» по обе стороны от пункта пересечения.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что первая гумпомощь в Газу может быть доставлена 20 октября через «Рафах».

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш во время своего визита на КПП «Рафах» на границе с сектором Газа призвал к прекращению огня.