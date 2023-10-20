Генсек ООН призвал к прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш во время своего визита на КПП «Рафах» на границе с сектором Газа призвал к прекращению огня.

«Я призываю к гуманитарному прекращению огня для доставки помощи в Газу... Это гуманитарная операция в зоне боевых действий... Палестинский народ не должен быть наказан дважды — войной и отказом в помощи», — цитирует его телеканал Al-Qahera al-Ihbariya.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что первая гумпомощь в Газу может быть доставлена 20 октября через «Рафах».