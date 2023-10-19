Глава ВОЗ допустил, что первую партию гумпомощи в Газу доставят 20 октября
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«Наши грузовики загружены и готовы к отправке. Мы работаем с египетским и палестинским обществами Красного Полумесяца, чтобы доставить нашу помощь в Газу, как только откроется контрольно-пропускной пункт «Рафах», надеюсь, завтра», — приводит РИА Новости его слова.
Ранее в канцелярии президента Египта подтвердили договорённости с США о доставке гумпомощи в сектор Газа через КПП «Рафах» на постоянной основе.