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Глава ВОЗ допустил, что первую партию гумпомощи в Газу доставят 20 октября

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Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус не исключил, что первую партию гуманитарной помощи доставят в сектор Газа через КПП «Рафах» в Египте в пятницу, 20 октября.
Глава ВОЗ допустил, что первую партию гумпомощи в Газу доставят 20 октября
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«Наши грузовики загружены и готовы к отправке. Мы работаем с египетским и палестинским обществами Красного Полумесяца, чтобы доставить нашу помощь в Газу, как только откроется контрольно-пропускной пункт «Рафах», надеюсь, завтра», — приводит РИА Новости его слова.

Ранее в канцелярии президента Египта подтвердили договорённости с США о доставке гумпомощи в сектор Газа через КПП «Рафах» на постоянной основе.

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