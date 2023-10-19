В Египте подтвердили договорённость с США о поставке гумпомощи в Газу

В канцелярии президента Египта подтвердили договорённости с США о доставке гумпомощи в сектор Газа через КПП «Рафах» на постоянной основе.

«Президенту Абдель Фаттаху ас-Сиси позвонил американский президент... Достигнута договорённость о поставке гуманитарной помощи в сектор через погранпереход «Рафах» на постоянной основе», — говорится в официальном заявлении.

В канцелярии отметили, что США и Египет будут координировать доставку гуманитарного груза с гуманитарными организациями под контролем ООН.

Ранее американский лидер Джо Байден заявил, что президент Египта согласился открыть КПП «Рафах» для доставки гумпомощи в сектор Газа.

До этого глава египетского МИД Самех Шукри отмечал, что власти Египта не закрывали контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе с сектором Газа.