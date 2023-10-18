Байден: президент Египта согласился открыть КПП «Рафах» для доставки гумпомощи
«Байден в среду заявил, что президент Египта согласился открыть пограничный переход в сектор Газа, чтобы пропустить 20 грузовиков с гуманитарной помощью», — сообщает Associated Press.
Ранее официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что в организации продолжают работать над допуском гуманитарной помощи в сектор Газа через контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе с Египтом.
Глава египетского МИД Самех Шукри заявил, что власти Египта не закрывали контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе с сектором Газа.