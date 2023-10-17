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В Египте заявили, что не закрывали КПП «Рафах» на границе с Газой

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Власти Египта не закрывали контрольно-пропускной пункт (КПП) «Рафах» на границе с сектором Газа. Об этом заявил глава египетского МИД Самех Шукри.
В Египте заявили, что не закрывали КПП «Рафах» на границе с Газой
  • AP
  • © Omar Aziz

«КПП «Рафах» официально никогда не закрывался с египетской стороны», — приводит ТАСС его слова.

Шукри добавил, что пункт несколько раз подвергался обстрелам с воздуха со стороны Израиля, поэтому не может функционировать в нормальном режиме.

Ранее египетский источник RT заявил, что власти Израиля не позволяют доставить гуманитарную помощь в сектор Газа.

Он уточнил, что КПП «Рафах» не открыт, так как большое число жителей Газы пытались перейти границу с Египтом.

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