МЭР рекомендовало россиянам воздержаться от поездок в Израиль, Ливан и Иорданию

Минэкономразвития России рекомендовало россиянам воздержаться от поездок в Израиль, Ливан, Иорданию и на палестинские территории.

«Минэкономразвития России рекомендует российским гражданам воздержаться от поездок в Израиль, Ливан, Иорданию и на палестинские территории в туристических целях до нормализации обстановки», — говорится в заявлении.

Находящимся на этих территориях гражданам России необходимо проявлять осторожность в своих действиях и перемещениях, следить за официальными сообщениями местных властей и следовать их указаниям.

Ранее российский посол в Израиле Анатолий Викторов сообщил, что число российских граждан, которые погибли во время эскалации палестино-израильского конфликта, увеличилось до 20.

По словам пресс-секретаря посольства России в Израиле Марины Рязановой, по меньшей мере двое россиян оказались в заложниках, удерживаемых ХАМАС в секторе Газа.