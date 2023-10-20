Узнать больше

Посол: число погибших в палестино-израильском конфликте россиян возросло до 20

Короткая ссылка
Число российских граждан, которые погибли во время эскалации палестино-израильского конфликта, увеличилось до 20.
Посол: число погибших в палестино-израильском конфликте россиян возросло до 20
  • Gettyimages.ru

Об этом заявил российский посол в Израиле Анатолий Викторов в интервью газете «Известия».

Глава российского диппредставительства уточнил, что у всех погибших было второе израильское гражданство.

Также Викторов заявил, что Москва осуществляет контакты с представителями палестинского движения ХАМАС с целью освобождения заложников.

По словам пресс-секретаря посольства России в Израиле Марины Рязановой, по меньшей мере двое россиян оказались в заложниках, удерживаемых ХАМАС в секторе Газа.

При этом постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что около 1 тыс. российских граждан и членов их семей стали заложниками блокады сектора Газа.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить