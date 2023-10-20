Посол: число погибших в палестино-израильском конфликте россиян возросло до 20
- Gettyimages.ru
Об этом заявил российский посол в Израиле Анатолий Викторов в интервью газете «Известия».
Глава российского диппредставительства уточнил, что у всех погибших было второе израильское гражданство.
Также Викторов заявил, что Москва осуществляет контакты с представителями палестинского движения ХАМАС с целью освобождения заложников.
По словам пресс-секретаря посольства России в Израиле Марины Рязановой, по меньшей мере двое россиян оказались в заложниках, удерживаемых ХАМАС в секторе Газа.
При этом постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что около 1 тыс. российских граждан и членов их семей стали заложниками блокады сектора Газа.