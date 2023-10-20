МИД: около 1 тысячи граждан России и СНГ хотят эвакуироваться с Ближнего Востока

Около 1 тыс. российских граждан и граждан стран Содружества Независимых Государств (СНГ) подали заявки на эвакуацию из зоны палестино-израильского конфликта на Ближнем Востоке.

Об этом заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев.

По его словам, Россия активно сотрудничает с партнёрами по эвакуации граждан с Ближнего Востока.

«На сегодняшний день соответствующие заявки подали около 1 тыс. человек», — констатировал он.

Зайцев уточнил, что речь идёт как о россиянах, так и о гражданах стран СНГ, включая членов их семей.

По последним данным, в ходе обострения палестино-израильского конфликта погибли 19 россиян.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что около 1 тыс. российских граждан и членов их семей стали заложниками блокады сектора Газа.