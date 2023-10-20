МИД: около 1 тысячи граждан России и СНГ хотят эвакуироваться с Ближнего Востока
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Об этом заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев.
По его словам, Россия активно сотрудничает с партнёрами по эвакуации граждан с Ближнего Востока.
«На сегодняшний день соответствующие заявки подали около 1 тыс. человек», — констатировал он.
Зайцев уточнил, что речь идёт как о россиянах, так и о гражданах стран СНГ, включая членов их семей.
По последним данным, в ходе обострения палестино-израильского конфликта погибли 19 россиян.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что около 1 тыс. российских граждан и членов их семей стали заложниками блокады сектора Газа.