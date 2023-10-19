По меньшей мере двое россиян оказались в заложниках в секторе Газа

Как минимум двое россиян оказались в заложниках в секторе Газа после эскалации в регионе, заявила пресс-секретарь посольства России в Израиле Марина Рязанова.

«По предварительной информации, полученной от израильских компетентных органов, по крайней мере два гражданина России, имеющие также гражданство Израиля, числятся в списке заложников, удерживаемых ХАМАС в секторе Газа», — цитирует её ТАСС.

Также стало известно, что в ходе обострения палестино-израильского конфликта погибли 19 россиян.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что около 1 тыс. российских граждан и членов их семей стали заложниками блокады сектора Газа.