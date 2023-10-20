Посол России сообщил о контактах с ХАМАС по вызволению заложников

Россия ведёт контакты с представителями ХАМАС по освобождению заложников, заявил российский посол в Израиле Анатолий Викторов в комментарии «Известиям».

«Разумеется, у нас есть контакты с представителями ХАМАС, и в первую очередь они как раз направлены на вызволение заложников из тех мест, в которых они сейчас находятся», — сказал он.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя ранее заявил, что около 1 тыс. российских граждан и членов их семей стали заложниками блокады сектора Газа.

Пресс-секретарь посольства России в Израиле Марина Рязанова сообщила, что по меньшей мере двое россиян оказались в заложниках в секторе Газа.