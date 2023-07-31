Зеленский: Украине недостаточно оказываемой Западом помощи

Украине недостаточно оказываемой помощи для борьбы с российскими войсками, заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью бразильской газете O Globo.

«Достаточно ли помощи? Если бы война закончилась, то достаточно. Пока идёт война, ничего не может быть достаточно. Это говорит о том, что чего-то не хватает», — сказал политик.

Зеленский добавил, что помощь бывает разная, «это не только оружие». Он отметил, что Киеву нужна поддержка как в вооружениях, так и в информационной войне и гуманитарной помощи, пишет РИА Новости.

Зеленский ранее заявил, что ему нужна конкретная помощь от бразильского лидера Луиса Инасиу Лулы да Силвы. В качестве примера он предложил ему собрать руководство Латинской Америки и связать его с киевскими властями для политической поддержки.