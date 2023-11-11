Reuters: ФРГ и другие члены ЕС выступили против помощи Киеву на €20 млрд
Об этом пишет Reuters со ссылкой на дипломатический источник.
По его словам, план Евросоюза по выделению до €20 млрд на военную помощь Киеву встретил сопротивление со стороны стран — членов ЕС и может измениться.
Он уточнил, что среди государств, занявших данную позицию, оказалась ФРГ.
«У Германии возникло много вопросов... и вполне обоснованно. Речь идёт о больших деньгах», — сказал он.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что страна намерена закрыть дефицит бюджета страны за счёт ЕС, США, МВФ и других стран-партнёров.