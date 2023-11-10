Шмыгаль: Украина закроет дефицит бюджета за счёт Запада и МВФ

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что страна намерена закрыть дефицит бюджета страны за счёт ЕС, США, МВФ и других стран-партнёров.

Об этом он сказал в видео, опубликованном в Telegram.

«Практически каждый день ведём работу, чтобы получить поддержку партнёров на финансирование суммы дефицита бюджета. Ожидаем получения $5,4 млрд от МВФ, €18 млрд финансовой помощи от ЕС, более $10 млрд от США», — отметил он.

Он также добавил, что украинская сторона ожидает дополнительную бюджетную поддержку от Японии, Великобритании, Швеции, Португалии и других стран.

Ранее депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что украинские депутаты приняли в окончательном чтении проект бюджета страны на 2024 год с дефицитом 1,57 трлн гривен (более $43 млрд).

В сентябре глава украинского Минфина Cергей Марченко отмечал, что в настоящий момент украинский бюджет способен покрывать только военные расходы, а все остальные статьи финансируются за счёт денег партнёров Киева.