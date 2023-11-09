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На Украине приняли бюджет на 2024 год с дефицитом более $43 млрд

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Депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что украинские депутаты приняли в окончательном чтении проект бюджета страны на 2024 год с дефицитом 1,57 трлн гривен (более $43 млрд).
На Украине приняли бюджет на 2024 год с дефицитом более $43 млрд
  • Gettyimages.ru

«Парламент утвердил бюджет-2024 в целом. За — 276... Дефицит государственного бюджета теперь составляет 1,57 трлн гривен», — написал он в своём Telegram.

В сентябре глава украинского Минфина Cергей Марченко отмечал, что в настоящий момент украинский бюджет способен покрывать только военные расходы, а все остальные статьи финансируются за счёт денег партнёров Киева.

14 июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высказал мнение, что Украина полностью лишилась суверенитета, поскольку у неё нет своих денег и военной промышленности. Также он сказал, что Украина в финансовом отношении — несуществующая страна, она не может сама себя обеспечивать.

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