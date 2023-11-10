Bloomberg: ЕС заявил о невозможности поставить Украине 1 млн снарядов до марта
- AP
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Об этом говорится в статье Bloomberg, агентство ссылается на информированные источники.
Указывается, что это усложнит способность Киева «идти в ногу с российским производством».
По данным агентства, недавно внешнеполитическая служба ЕС уже проинформировала представителей стран о том, что вряд ли выполнит цель.
В конце прошлого месяца издание написало, что Запад отстал от планов передать Киеву к марту 1 млн снарядов.