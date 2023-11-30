ЕК: причиной протеста польских водителей стало соглашение Украины с ЕС

Причиной протеста польских водителей, блокирующих пограничные пункты с Украиной для украинских грузовиков, стало соглашение Киева и Брюсселя по транспорту, которое ликвидировало квоты для украинских дальнобойщиков.

Об этом заявил представитель Еврокомиссии Адальберт Янс на брифинге в Брюсселе.

«Отмена разрешений или квот — это часть соглашения о дорожном транспорте между Украиной и ЕС, это международное соглашение, которое мы заключили с Украиной, которое также было утверждено Советом ЕС по существующей процедуре», — цитирует его ТАСС.

Ранее Союз автоперевозчиков Словакии заявил о планах членов объединения заблокировать КПП на границе с Украиной с 1 декабря в случае отсутствия прогресса в вопросе восстановления системы разрешений для украинских перевозчиков.