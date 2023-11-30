ЕК: причиной протеста польских водителей стало соглашение Украины с ЕС
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Об этом заявил представитель Еврокомиссии Адальберт Янс на брифинге в Брюсселе.
«Отмена разрешений или квот — это часть соглашения о дорожном транспорте между Украиной и ЕС, это международное соглашение, которое мы заключили с Украиной, которое также было утверждено Советом ЕС по существующей процедуре», — цитирует его ТАСС.
Ранее Союз автоперевозчиков Словакии заявил о планах членов объединения заблокировать КПП на границе с Украиной с 1 декабря в случае отсутствия прогресса в вопросе восстановления системы разрешений для украинских перевозчиков.