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ЕК: причиной протеста польских водителей стало соглашение Украины с ЕС

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Причиной протеста польских водителей, блокирующих пограничные пункты с Украиной для украинских грузовиков, стало соглашение Киева и Брюсселя по транспорту, которое ликвидировало квоты для украинских дальнобойщиков.
ЕК: причиной протеста польских водителей стало соглашение Украины с ЕС
  • Gettyimages.ru

Об этом заявил представитель Еврокомиссии Адальберт Янс на брифинге в Брюсселе.

«Отмена разрешений или квот — это часть соглашения о дорожном транспорте между Украиной и ЕС, это международное соглашение, которое мы заключили с Украиной, которое также было утверждено Советом ЕС по существующей процедуре», — цитирует его ТАСС.

Ранее Союз автоперевозчиков Словакии заявил о планах членов объединения заблокировать КПП на границе с Украиной с 1 декабря в случае отсутствия прогресса в вопросе восстановления системы разрешений для украинских перевозчиков.

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