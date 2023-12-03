RT в Telegram
Подпишись

Мэр Кличко: речь идёт о том, будет ли Украина вообще дальше существовать

Кличко: речь идёт только о том, будет ли Украина вообще дальше существовать

Короткая ссылка
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в настоящий момент речь идёт о том, будет ли Украина вообще дальше существовать.
Мэр Кличко: речь идёт о том, будет ли Украина вообще дальше существовать
  • Gettyimages.ru
  • © Horacio Villalobos

Об этом Кличко сказал в интервью швейцарскому изданию 20 Minuten.

«Сегодня речь идёт только о том, будет ли Украина вообще дальше существовать», — подчеркнул он.

Таким образом Кличко ответил на вопрос о своих политических амбициях, касающихся выборов президента Украины. Он добавил, что сейчас «глупо» думать о таком.

Ранее Кличко заявил, что Владимир Зеленский расплачивается за допущенные ошибки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить