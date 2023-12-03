Мэр Кличко: речь идёт о том, будет ли Украина вообще дальше существовать

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в настоящий момент речь идёт о том, будет ли Украина вообще дальше существовать.

Об этом Кличко сказал в интервью швейцарскому изданию 20 Minuten.

«Сегодня речь идёт только о том, будет ли Украина вообще дальше существовать», — подчеркнул он.

Таким образом Кличко ответил на вопрос о своих политических амбициях, касающихся выборов президента Украины. Он добавил, что сейчас «глупо» думать о таком.

Ранее Кличко заявил, что Владимир Зеленский расплачивается за допущенные ошибки.