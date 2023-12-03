Мэр Кличко: речь идёт о том, будет ли Украина вообще дальше существовать
Кличко: речь идёт только о том, будет ли Украина вообще дальше существовать
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- © Horacio Villalobos
Об этом Кличко сказал в интервью швейцарскому изданию 20 Minuten.
«Сегодня речь идёт только о том, будет ли Украина вообще дальше существовать», — подчеркнул он.
Таким образом Кличко ответил на вопрос о своих политических амбициях, касающихся выборов президента Украины. Он добавил, что сейчас «глупо» думать о таком.
Ранее Кличко заявил, что Владимир Зеленский расплачивается за допущенные ошибки.