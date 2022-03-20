Зеленский приостановил на время военного положения деятельность нескольких партий

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины остановил деятельность нескольких политических партий на время военного положения в стране.

«СНБО решил... приостановить любую деятельность ряда политических партий на время военного положения», — приводит РИА Новости сообщение. В их числе: «Оппозиционная платформа – За жизнь», «Партия Шария», «Наши», «Оппозиционный блок», «Левая оппозиция», «Союз левых сил», «Держава», «Прогрессивная социалистическая партия Украины», «Социалистическая партия Украины», «Социалисты», «Блок Владимира Сальдо». Ранее первый замглавы председателя Верховной рады Украины Александр Корниенко сообщил, что украинский лидер Владимир Зеленский подписал закон об уголовной ответственности для сотрудничающих с «государством-агрессором».