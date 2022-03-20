Зеленский приостановил на время военного положения деятельность нескольких партий

Короткая ссылка
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины остановил деятельность нескольких политических партий на время военного положения в стране.

«СНБО решил... приостановить любую деятельность ряда политических партий на время военного положения», — приводит РИА Новости сообщение.

В их числе: «Оппозиционная платформа – За жизнь», «Партия Шария»,  «Наши», «Оппозиционный блок», «Левая оппозиция», «Союз левых сил», «Держава», «Прогрессивная социалистическая партия Украины», «Социалистическая партия Украины», «Социалисты», «Блок Владимира Сальдо».

Ранее первый замглавы председателя Верховной рады Украины Александр Корниенко сообщил, что украинский лидер Владимир Зеленский подписал закон об уголовной ответственности для сотрудничающих с «государством-агрессором».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить