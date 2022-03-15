«СТРАНА.ua»: Зеленский внёс в Раду законопроект о продлении военного положения на Украине
Об этом сообщает издание «СТРАНА.ua» со ссылкой на документ.
Отмечается, что режим военного положения будет продлён с 26 марта.
Ранее Зеленский подписал закон, позволяющий жителям страны использовать оружие во время военного положения.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о законе, позволяющем жителям Украины использовать оружие во время военного положения.
24 февраля президент Украины объявил о введении военного положения в стране.