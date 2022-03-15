«СТРАНА.ua»: Зеленский внёс в Раду законопроект о продлении военного положения на Украине

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Украинский лидер Владимир Зеленский внёс в Верховную раду законопроект о продлении режима военного положения на Украине ещё на 30 дней.

Об этом сообщает издание «СТРАНА.ua» со ссылкой на документ.

Отмечается, что режим военного положения будет продлён с 26 марта.

Ранее Зеленский подписал закон, позволяющий жителям страны использовать оружие во время военного положения.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о законе, позволяющем  жителям Украины использовать оружие во время военного положения.

24 февраля президент Украины объявил о введении военного положения в стране.

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