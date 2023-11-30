«Прогрев» аудитории: в ЕК заявили о выполнении Украиной «почти всех» требований для начала диалога о вхождении в ЕС

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Киев якобы выполнил почти все требования для начала переговоров о вступлении в ЕС. Ранее она уже говорила о том, что Украина готова к этому диалогу на 90%. В то же время западные журналисты отмечают, что ряд стран ЕС выступают против присоединения Украины к Евросоюзу, в частности, это Австрия, Венгрия и Франция. Как полагают эксперты, в данной ситуации заявления главы ЕК говорят о подготовке Брюсселя к «прогреву» европейской аудитории в преддверии декабрьского саммита ЕС, на котором участники могут запустить переговорный процесс по вступлению Украины в объединение.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен утверждает, что Украина выполнила почти все требования, установленные ЕС для начала переговоров о вступлении страны в объединение.

«На меня производят большое впечатление те глубокие и структурные реформы, которые проводит Украина, одновременно ведя экзистенциальную войну, — приводит Politico слова фон дер Ляйен. — Они выполнили все необходимые требования почти по всем семи шагам, которые мы попросили осуществить… когда они стали страной-кандидатом на вступление».

Ранее глава ЕК заявила, что украинская сторона выполнила более 90% требуемых условий, которые заключаются в частности, в продолжении борьбы с коррупцией, а также во внедрении реформы для защиты прав нацменьшинств.

Сроки непосредственного вступления Украины в Европейский союз будут зависеть от выполнения реформ в стране.

При этом 29 ноября в интервью радиостанции France Inter глава Евросовета Шарль Мишель признал, что к настоящему моменту среди стран ЕС отсутствует согласие относительно начала переговоров о членстве Украины в объединении.

Как пишут журналисты EUobserver со ссылкой на европейского дипломата, Австрия, Венгрия и Франция выступают против присоединения Украины к ЕС.

Суть опасений

Напомним, 8 ноября Еврокомиссия рекомендовала Совету ЕС запустить переговоры с Украиной и Молдавией о вступлении этих стран в Европейский союз, если они выполнят условия Брюсселя.

Этот шаг, связанный с началом диалога о присоединении Украины к ЕС, подверг критике депутат Европарламента от нидерландской партии «Форум за демократию» Марсель де Грааф на своей странице в соцсети Х. По словам политика, Украина не готова к переговорам о вступлении, поскольку в республике нет «никаких выборов», оппозиции, свободы СМИ, свободы вероисповедания, однако есть торговля детьми и военные преступления.

Формальное решение о начале переговорного процесса будут обсуждать на саммите ЕС в Брюсселе 14—15 декабря.

Однако уже сейчас у Украины явные проблемы с целым рядом государств ЕС, жители которых не согласны с тем, что у Киева есть преференции в разных сферах, в том числе при перевозке грузов по территории ЕС и в сфере торговли, считают эксперты.

Так, в Конфедерации производителей сахарной свёклы во Франции (CGB) обеспокоены ростом украинского импорта сахара в Евросоюз. В CGB потребовали, чтобы поставки этого украинского товара «реэкспортировались за пределы Европы, чтобы не навредить местным производителям», сообщает агентство Bloomberg.

«Нам нужен чёткий ответ Европейской комиссии о будущем управлении этим притоком сахара», — заявили в Конфедерации производителей сахарной свёклы во Франции.

В этой структуре во время пресс-конференции сообщили, что импорт украинского сахара в ЕС может достичь 700—800 тыс. тонн в сезон 2023—2024. Согласно данным Европейской комиссии, это примерно вдвое превысит поставки прошлого сезона и значительно превысит средние показатели в 21,5 тыс. тонн за предшествующий пятилетний период.

«Напряжённость в ЕС по вопросу об импорте украинских сельскохозяйственных культур распространилась на рынок сахара», — резюмируют журналисты агентства.

Еврокомиссия

Gettyimages.ru

© WALTER ZERLA

Кроме того, ситуация на границе между Польшей и Украиной из-за недовольства польских перевозчиков льготами для Киева в транспортной сфере уже перетекает в «полувоенный» конфликт, полагает бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин, который опубликовал соответствующее видео на своём YouTube-канале.

«Это уже превращается в колоссальное политическое полувоенное столкновение», — отметил Соскин.

«Готовит медийную почву»

Как пояснила заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Виктория Федосова в беседе с RT, заявления главы Еврокомиссии на тему вступления Украины в ЕС говорят о подготовке Брюсселя к декабрьскому саммиту ЕС за счёт «прогрева» европейской аудитории.

«Глава ЕК готовит медийную почву перед саммитом ЕС 14–15 декабря. Медиапланирование состоялось, начался прогрев: очередной заброс одинаковых тезисов относительно запуска переговорного процесса с Киевом. Украине уже предоставлен статус кандидата в обход очереди, и теперь продолжается нагнетание истории», — отметила эксперт.

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При этом Федосова напомнила, что глава ЕК не уполномочена высказываться на подобные темы, ведь таким образом фон дер Ляйен пренебрегает национальными голосами отдельных правительств, которые и будут принимать коллегиальное решение относительно запуска переговорного процесса.

«Многие члены ЕС против вступления Украины в Евросоюз. Мы видим это по целому ряду экономических и политических решений, идущих вразрез с требованиями Еврокомиссии. В частности, речь идёт о бойкоте планов ЕК по импорту украинского зерна и другой сельхозпродукции, который устроили Польша, Венгрия и Словакия. Причём недовольство проявляют не только политики, но и рядовые граждане», — сказала она.

Однако США «давят на Брюссель» по вопросу принятия Украины в ряды стран ЕС, считает Федосова.

«А потому глава ЕК фон дер Ляйен — абсолютно ориентированный на Вашингтон еврочиновник — в связке с украинскими властями и американскими хозяевами будет говорить то, что ей продиктовано», — заметила аналитик.

По мнению Федосовой, сложившуюся ситуацию можно охарактеризовать как противостояние европейских национальных государств с их интересами и брюссельских «проамериканских чиновников» вроде фон дер Ляйен.

«Глава Еврокомиссии утверждает, что Киев очень хорошо двигается к выполнению требований Брюсселя, хотя все видят, насколько «успешен» путь Украины: расхищение поставляемой военной помощи, закрытие церквей, закручиванием всех гаек в сфере свободы слова, но ЕК это устраивает. В то же время очевидно, что после военных действий то финансирование, за счёт которого украинская система функционирует, США переложит на Европу, если Киев пустят в союз», — добавила аналитик.

Заседание Еврокомиссии

AP

© Virginia Mayo

Сама же Украина, по мнению Федосовой, не осознаёт, что в действительности многие члены ЕС не хотят её вступления в объединение.

«Украинское руководство существует абсолютно в своей парадигме. Они как уверовали один раз в членство в Евросоюзе, так и не отклоняются от своей линии» — сказала эксперт.

Она убеждена, что вскоре ситуация изменится и страны Европы решат «сбросить киевский режим со счетов».

«Глава ЕК может любую пыль пускать в глаза в расчёте на то, что никто в комнате не скажет, что король голый. А он голый, и это скоро станет для всех очевидно. Поэтому сейчас мы наблюдаем последние попытки продолжать ту риторику, которая была ещё в начале СВО. Ведь подобные разговоры про форсированное вступление в ЕС Украины активизировались уже тогда», — заявила Федосова.

В свою очередь, старший научный сотрудник Центра сравнительных и политических исследований ИМЭМО РАН Александр Камкин выразил мнение, что слова главы ЕК о выполнении Украиной «почти всех» условий Брюсселя для начала переговоров о вступлении страны в объединение отражают и символизируют «абсолютное отсутствие здравого смысла» в головах европейских чиновников.

«Такие заявления отражают не экономическую логику, а политическую линию ЕС и госпожи фон дер Ляйен, для которой затащить Украину в Евросоюз во что бы то ни стало является практически основной задачей, делегированной ей Соединёнными Штатами», — заявил эксперт в беседе с RT.

Но принимать «такое территориальное образование» в ЕС, судьба которого не вполне ясна из-за текущего конфликта, достаточно странно и не соответствует ни одному основополагающему документу объединения, считает Камкин.

«Данная эпопея якобы со вступлением Украины в Евросоюз не имеет ничего общего с экономической целесообразностью, это чистой воды пропагандистский шаг, элемент информационной войны», — отметил аналитик.

Как рассказал Камкин, некоторые страны-члены ЕС выступают против присоединения Украины к Евросоюзу, поскольку боятся в том числе обострения конкуренции на рынке труда.

«Ведь вступление в ЕС — это открытие границ объединения для граждан нового члена союза, свобода перемещения на рынке труда, капитала и т.д. Некоторые страны опасаются, что ЕС надо будет с удвоенной силой финансировать украинскую экономику, точнее то, что от неё осталось. Кто-то опасается, что таким образом страны-члены НАТО будут не опосредованным путём поставлять вооружения, а напрямую участвовать в конфликте на Украине. У некоторых государств свои аппетиты на украинскую территорию, у той же Польши. Поэтому Украине явно не все рады в ЕС и состоится ли её принятие — это большой вопрос, несмотря на активность евробюрократов», — резюмировал Камкин.