Глава Евросовета: в ЕС нет согласия по вопросам членства Украины и €50 млрд
- РИА Новости
Об этом еврочиновник сказал в интервью радиостанции France Inter.
Мишель объяснил сложность принятия подобных решений необходимостью единогласия при их принятии.
«На данном этапе единогласия не достигнуто», — цитирует его РИА Новости.
8 ноября Еврокомиссия рекомендовала Совету ЕС начать переговоры с Украиной и Молдавией о вступлении этих стран в ЕС при выполнении ряда условий.
Депутат Европарламента от нидерландской партии «Форум за демократию» Марсель де Грааф раскритиковал рекомендацию Еврокомиссии о начале диалога о вступлении Украины в Евросоюз.