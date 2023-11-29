Глава Евросовета: в ЕС нет согласия по вопросам членства Украины и €50 млрд

Глава Евросовета Шарль Мишель признал, что к настоящему моменту среди стран Европейского союза нет согласия по поводу начала переговоров о членстве Украины в объединении, а также о выделении €50 млрд на финансирование Киева в течение четырёх лет.

Об этом еврочиновник сказал в интервью радиостанции France Inter.

Мишель объяснил сложность принятия подобных решений необходимостью единогласия при их принятии.

«На данном этапе единогласия не достигнуто», — цитирует его РИА Новости.

8 ноября Еврокомиссия рекомендовала Совету ЕС начать переговоры с Украиной и Молдавией о вступлении этих стран в ЕС при выполнении ряда условий.

Депутат Европарламента от нидерландской партии «Форум за демократию» Марсель де Грааф раскритиковал рекомендацию Еврокомиссии о начале диалога о вступлении Украины в Евросоюз.