EUobserver: ряд европейских стран выступают против присоединения Украины к ЕС
- AFP
«Австрия, конечно, будет препятствовать (вступлению Украины в ЕС. — RT), но она будет прятаться за Венгрией», — говорится в публикации.
Кроме того, отметил собеседник портала, власти Франции, несмотря на новую риторику, в действительности не хотят видеть Украину в ЕС.
Что касается Германии, в публикации говорится, что она ведёт двойную игру. Уточняется, что Берлин продвигает проведение реформ в рамках ЕС, которые позволят принимать решения внутри объединения большинством голосов, а не единогласно.
«Но на самом деле Германия не верит, что Украина вступит в ЕС», — пишет портал.
Ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан в эфире Kossuth заявил, что власти страны даже не желают обсуждать с Евросоюзом вопрос присоединения Украины к сообществу, Будапешт не уступит давлению Брюсселя.
8 ноября Еврокомиссия рекомендовала Совету ЕС начать переговоры с Украиной и Молдавией о вступлении этих стран в Европейский союз при выполнении ряда условий.