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EUobserver: ряд европейских стран выступают против присоединения Украины к ЕС

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Австрия, Венгрия и Франция выступают против присоединения Украины к Европейскому союзу, информирует портал EUobserver со ссылкой на европейского дипломата.
EUobserver: ряд европейских стран выступают против присоединения Украины к ЕС
  • AFP

«Австрия, конечно, будет препятствовать (вступлению Украины в ЕС. — RT), но она будет прятаться за Венгрией», — говорится в публикации.

Кроме того, отметил собеседник портала, власти Франции, несмотря на новую риторику, в действительности не хотят видеть Украину в ЕС.

Что касается Германии, в публикации говорится, что она ведёт двойную игру. Уточняется, что Берлин продвигает проведение реформ в рамках ЕС, которые позволят принимать решения внутри объединения большинством голосов, а не единогласно.

«Но на самом деле Германия не верит, что Украина вступит в ЕС», — пишет портал.

Ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан в эфире Kossuth заявил, что власти страны даже не желают обсуждать с Евросоюзом вопрос присоединения Украины к сообществу, Будапешт не уступит давлению Брюсселя.

8 ноября Еврокомиссия рекомендовала Совету ЕС начать переговоры с Украиной и Молдавией о вступлении этих стран в Европейский союз при выполнении ряда условий.

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