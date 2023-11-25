Избирательный подход: почему на Украине заговорили о правах нацменьшинств

Украинское правительство внесло в Раду законопроект о расширении прав национальных меньшинств. Документ предусматривает внесение изменений в ряд действующих законов для их приведения в соответствие с требованиями ЕС. При этом расширение прав нацменьшинств не распространяется на русскоязычное население. По словам аналитиков, выдвигая подобные инициативы, Киев пытается закамуфлировать дискриминационную политику в отношении этнических меньшинств в республике.

Правительство Украины внесло в Верховную раду законопроект о расширении прав нацменьшинств по рекомендации Совета Европы, сообщил представитель кабмина в парламенте Тарас Мельничук.

«Кабинетом министров Украины, как субъектом законодательной инициативы, зарегистрирован в Верховной раде Украины проект закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно учёта экспертной оценки Совета Европы и его органов по правам национальных меньшинств (сообществ) в отдельных сферах», — написал он в своём Telegram-канале.

В пояснительной записке к документу говорится, что изменения предлагаются для приведения законодательства в соответствие с положениями Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года, Рамочной конвенции Совета Европы о защите национальных меньшинств 1995 года и Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств 1992 года. Кроме того, принятие поправок необходимо для выполнения рекомендаций Венецианской комиссии.

Документ, зарегистрированный в Раде под номером 10288, предусматривает корректировку ряда действующих законов, в том числе о местном самоуправлении, об издательском деле, о СМИ, а также о среднем и высшем образовании.

В частности, законопроект предусматривает наделение органов местного самоуправления правом использования языков нацменьшинств в населённых пунктах, в которых традиционно проживают их представители или в которых они составляют значительную часть населения.

Верховная рада

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Кроме того, в правительстве предлагают гарантировать право на использование языков нацменьшинств в сфере образования наряду с государственным языком, а также регламентировать право получать базовое и профильное среднее образование на языках нацменьшинств (кроме предметов, связанных с изучением украинского языка, литературы и истории).

Правительственная инициатива также предоставляет частным вузам право выбирать язык обучения из числа официальных языков Европейского союза. Однако украинский язык при этом должен всё равно изучаться в обязательном порядке как отдельная дисциплина.

Помимо этого, авторы законопроекта предложили разрешить распространять материалы предвыборной агитации на языках коренных народов и нацменьшинств Украины.

Стоит отметить, что положения предложенного кабмином законопроекта, как и обновлённого в сентябре закона о нацменьшинствах, не распространяются на русских и русский язык.

Уступки Брюсселю

Напомним, 29 декабря 2022 года Владимир Зеленский подписал закон о национальных меньшинствах, формально выполнив требование Брюсселя, настаивавшего на том, чтобы Украина адаптировала свои законы в этой области под стандарты ЕС.

Аналитики объясняют такое условие со стороны объединения тем, что Киев после 2014 года в рамках политики украинизации принял ряд дискриминационных законов, в том числе в области образования и СМИ. Это затронуло, в частности, и венгерскую общину Украины, что возмутило Будапешт. Венгрия регулярно поднимает вопрос о защите прав своего народа на Украине как в рамках обсуждений в ЕС, так и во время контактов с Киевом.

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Принятый в конце прошлого года закон в итоге не соответствовал в полной мере требованиям ЕС. Эксперты Венецианской комиссии после обращения Венгрии и Румынии заключили, что некоторые положения документа, а также законов об образовании, языке и меньшинствах противоречат международным соглашениям в области прав человека.

В результате в сентябре 2023-го Верховная рада внесла поправки в закон. В новой редакции документа разрешается проводить публичные мероприятия на языках национальных меньшинств. Также был отменён запрет на размещение рекламы на языках нацменьшинств в населённых пунктах, где они традиционно проживают.

Наряду с этим в законе были обозначены условия, при которых права и свободы нацменьшинств могут быть ограничены. Это возможно, в частности, «для обеспечения территориальной целостности и общественного порядка».

Камуфляж для дискриминации

Киев на официальном уровне отказывает русскоязычным гражданам в праве считаться национальным меньшинством. Так, 9 ноября вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что в стране якобы нет русскоязычного меньшинства и ЕС не требует от Киева соблюдать его права в рамках переговоров о вступлении республики в сообщество. По её мнению, в стране есть только украинцы, часть которых говорит на русском языке.

«На Украине нет российского меньшинства. Его не существует. Нет ни одного юридически оформленного сообщества, которое бы идентифицировало себя как российское меньшинство», — сказала Стефанишина.

Похожее мнение 20 ноября выразил и председатель Верховной рады Руслан Стефанчук.

«Если этот народ не демонстрирует уважения, а наоборот — агрессию против Украины, то его права должны быть ущемлены в этой части... Поэтому никаких российских национальных меньшинств на Украине пока нет и не может быть», — заявил он.

Руслан Стефанчук

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По словам члена комиссии Госдумы по противодействию иностранному вмешательству Олега Матвейчева, подобные заявления украинских политиков противоречат историческим фактам.

«Возьмём, к примеру, Новороссию. Во времена Екатерины II на эти малообитаемые на тот момент территории из центральных губерний России было переселено несколько миллионов человек. Люди, которые сейчас живут в Новороссии, — это потомки тех переселенцев. До сих пор большинство запросов в интернет-поисковиках делается в этих регионах на русском языке, бытовое общение также осуществляется на русском, потому что русскими они на самом деле и являются», — пояснил специалист в разговоре с RT.

Как пояснил посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник, ответственность за дискриминацию русскоязычного населения Украины несёт не только Киев, но и Брюссель.

«Здесь имеется и вина ЕС, который закрывает глаза на выборочное соблюдение прав человека на Украине. Фактически Брюссель счёл допустимым не соблюдать европейскую конвенцию по правам человека в отношении русских. В этом проявляются двойные стандарты и зачатки неофашизма. Если ЕС будет чётко придерживаться статей Устава ООН, то он должен относиться на равных ко всем народностям, национальностям и ко всем государствам», — сказал Мирошник в беседе с RT.

Он добавил, что подобный избирательный подход позволяет Украине камуфлировать свои дискриминационные действия и прикрывать нацистскую сущность киевского режима, чтобы снять препятствия для вступления в ЕС.

«Это попытки слегка замаскировать сущность нацизма, который на Украине базируется на наличии титульной нации и всех остальных народностей, находящихся в униженном положении», — считает Мирошник.

В свою очередь, политолог Владимир Корнилов выразил уверенность, что поправки никак не повлияют на реальное положение нацменьшинств на Украине.

«Украина до сих пор вообще отрицала факт дискриминации по национальному признаку. При этом на практике она ущемляла права нацменьшинств. И этот законопроект совершенно ничего не меняет. Киев и дальше будет проводить подобную политику», — полагает Корнилов.

Он также сомневается, что принятие указанных поправок приблизит вступление Украины в ЕС.

«Этого недостаточно. Это лишь одно из многочисленных условий ЕС, которые Украина должна выполнить. В Евросоюзе Киеву выкатили перечень из огромного количества реформ, которые необходимо провести. Однако многие из них нельзя реализовать во время военного положения, которое действует сейчас на Украине. Так что никто по поводу вступления страны в ЕС иллюзий не питает. Судя по всему, для обеих сторон в этой ситуации важна не конечная цель, а наличие самого процесса присоединения к союзу», — заключил специалист.