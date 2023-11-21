«Очень грустная дата»: политики и общественные деятели России и Украины — о «евромайдане»

Десять лет назад, 21 ноября 2013 года, правительство Украины приостановило процесс подготовки к заключению соглашения об ассоциации с Евросоюзом. В тот же день в центре Киева начались акции протеста прозападной националистической оппозиции, которые впоследствии были названы «евромайданом». Протесты сопровождались массовыми противоправными действиями, в частности захватом административных зданий и нападениями на силовиков. Около трёх месяцев участники «майдана» не могли добиться успеха, однако после стрельбы, устроенной в центре Киева неустановленными лицами в феврале 2014 года, ситуация резко обострилась — и на Украине произошёл государственный переворот. RT поговорил об историческом значении «евромайдана» с общественно-политическими деятелями России и Украины.

— Что привело к так называемому евромайдану и почему его участники в итоге смогли совершить государственный переворот? Каковы были последствия для Украины?

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров:

— 21 ноября 2013 года было тем днём, когда правительство публично озвучило, что откладывает подписание соглашения об ассоциации с ЕС. Это дало повод выйти на Майдан нескольким сотням людей, среди которых было немало студентов Киево-Могилянской академии — вуза, связанного с соросовскими структурами. Этот первый выход не произвёл на общество какого-то сильного впечатления, и тогда началась последовательная деятельность со стороны американцев и всех тех, кто под ними работал на Украине. Это прежде всего оппозиционеры Александр Турчинов, Арсений Яценюк, Олег Тягнибок. И постепенно «майдан» начал набирать обороты. В первую очередь это происходило в западных регионах страны, где были сильны проамериканские и проевропейские настроения.

В первые дни «майдана» нельзя было сказать, что всё это приведёт к государственному перевороту. Но, как оказалось, американские и британские спецслужбы, эксплуатируя тему вступления в ЕС, смогли поднять значительное количество людей. Серьёзные усилия организаторы «майдана» направили на работу со СМИ. Львиная доля телеканалов, газет, радиостанций, журналов на Украине принадлежала проамериканским олигархам. А те, в свою очередь, были ориентированы на принуждение президента к смене правительства на прозападное либо на полноценный государственный переворот.

Сам текст соглашения об ассоциации с ЕС был невыгоден Украине. Он не предусматривал никаких финансовых ресурсов на её модернизацию, а просто открывал украинский рынок для европейских компаний. А вот выход украинских компаний на европейский рынок был возможен только после перехода на стандарты и технические условия ЕС. Это означало, что мы должны были сами провести модернизацию своей промышленности. Мы подсчитали, что на это нужны значительные финансовые средства и много времени. В тот момент и возникли разногласия, так как Евросоюз занял простую позицию: вам это надо, значит, вы и находите деньги.

Майдановцам удалось добиться успеха, потому что силовые структуры оказались не готовы подавить их попытки захватить власть и боялись пролить кровь. Сам президент Виктор Янукович прямо говорил, что не хочет ради удержания власти испачкать руки в крови. Плюс западные посольства и западные визитёры кричали, что нельзя ни в коем случае применять силу. В итоге за три месяца были подготовлены и вооружены отряды боевиков, готовых к захвату власти.

Член Совета Федерации РФ Владимир Джабаров:

— Ознакомившись с текстом соглашения об ассоциации с ЕС, Виктор Янукович осознал, что его условия крайне невыгодны для Украины, и взял время на то, чтобы обдумать происходящее. Но прозападные политические деятели уже успели обработать значительную часть населения страны пропагандой на тему того, какая сладкая жизнь в ЕС и какие там высокие пенсии, хотя само соглашение об ассоциации членства в Евросоюзе, конечно, не предполагало. Люди оказались заряжены на негатив. Начались волнения, провокации, поставки оружия на Майдан, стрельба с балконов. Хотя разогнать «майдан» было легко и просто, западные лидеры просили, чтобы Янукович этого не делал.

Сейчас, оглядываясь назад, можно сделать вывод, что, если бы «майдан» тогда разогнали, скорее всего, всей этой страшной трагедии для Украины не произошло бы. Запад в очередной раз совершил обман. Соросовские кадры погрузили страну на годы в состояние беспредела. Поэтому начало «майдана» — это очень грустная дата.

«Евромайдан»

globallookpress.com

© Emeric Fohlen

Депутат Госдумы РФ, бывший и. о. председателя городской администрации Севастополя Дмитрий Белик:

— «Евромайдан» стал одним из ключевых этапов создания проекта «анти-Россия». После распада СССР Запад системно формировал в сознании украинского народа ненависть к России и методично воспитывал молодое поколение на принципах неофашизма, на это была направлена работа целого ряда американских фондов. Был взят последовательный курс на отрыв Украины от России, изменение идеологии и уничтожение исторического прошлого. «Евромайдан» стал квинтэссенцией этого процесса.

Ни о какой революции, борьбе за демократию или свободу выбора, как пытались это преподнести кураторы «евромайдана», говорить не приходится. Руками западных политиков, при их финансовой и информационной поддержке произошёл самый настоящий государственный переворот, последствия которого уже десять лет отзываются по всему миру.

Да, Украина получила право на безвизовый режим, который в этой стране преподносили как главное достижение «евромайдана». Страны Европы открыли свои границы, но этим правом граждане Украины едва ли могут воспользоваться, оно меркнет на фоне того, что в стране разрушена экономика, процветает коррупция, промышленность находится в упадке, а огромное количество людей уезжает из-за конфликта, опять-таки спровоцированного западными политиками.

Столкновения в центре Киева в ходе «евромайдана»

РИА Новости

© Андрей Стенин

Депутат Госдумы РФ, зампредседателя ЦК КПРФ Дмитрий Новиков:

— «Евромайдан» был не первой попыткой прихода к власти на Украине прозападных политических сил. Ещё раньше произошла так называемая оранжевая революция, по итогам которой к власти пришли представители тех же сил, только с другими фамилиями — Виктор Ющенко, Юлия Тимошенко и другие. Они проводили политику, не отвечающую интересам абсолютного большинства украинского общества, и их сменил Виктор Янукович, политика которого была более адекватной и взвешенной. Однако это не устроило коллективный Запад.

Говоря о «евромайдане», нужно иметь в виду, что, когда он начинался, до очередных легальных выборов на Украине оставалось совсем немного времени. Прозападные силы могли попытаться прийти к власти абсолютно законным путём. Но этот конституционный путь не был интересен ни правым силам на Украине, ни Западу. Им нужно было сломать остатки демократии в стране и привести к власти таких лиц, которые будут исповедовать самую злобную нацистскую идеологию, провозглашать бандеровцев героями, проводить антироссийскую политику и при этом отчаянно цепляться за свои кресла. Именно государственный переворот позволил в дальнейшем проводить политику, абсолютно не отвечающую интересам большей части украинского народа, но зато выгодную олигархическим группам, связанным с влиятельными силами в США и Европе. Дальнейший ход событий это полностью подтвердил.

На выборах 2019 года Владимир Зеленский победил под лозунгами прекращения конфликта в Донбассе, свободы русского языка и решения социальных проблем. Но уже на следующий день после выборов все эти обещания были забыты, и его политика стала проводиться в интересах всё тех же прозападных олигархических группировок, растаскивающих народное добро. Этот курс был заложен именно во время «евромайдана».

Закон и демократия на Украине западных политиков нисколько не интересуют. В своё время Януковича пытались обвинять в том, что он якобы действует недостаточно демократично. А сегодня Зеленский говорит, что на Украине не нужно проводить выборы, и это на Западе абсолютно никого не беспокоит. Западным элитам нужна была не демократия, а власть в Киеве ручных политиков. Такова анатомия этого процесса.

Столкновения в центре Киева в ходе «евромайдана»

РИА Новости

© Андрей Стенин

Руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме РФ Сергей Миронов:

— Можно назвать разные точки отсчёта процессов, которые привели к «евромайдану». Но очевидно, что ген разрушения был заложен ещё при создании украинской союзной республики. Большевики явно не думали о последствиях возникновения этого искусственного новообразования. Любой советский партийный деятель, который вставал во главе УССР, независимо от национальности, опыта, личных убеждений, исходил из того, что его политический вес зависит от того, насколько активно он реализует идею украинской самостийности. Оказалось, что только эта ущербная идея способна хоть как-то консолидировать случайный набор разнородных территорий под названием Советская Украина. Под покровом официального интернационализма вызревал самый махровый национализм. Поэтому, когда в ходе развала Союза республиканская элита пришла к власти в Незалежной, она продолжила прежний курс, придав ему новый размах.

В рамках этого курса официальный Киев последовательно вёл дело к отчуждению от России и сближению с Западом, всё больше попадая в зависимость от США и Евросоюза. До поры до времени это устраивало Вашингтон и его союзников, но когда они решили пойти на открытую конфронтацию с Россией, то сделали ставку на откровенных нацистов.

В этом и состоял смысл «евромайдана»: открыть дорогу к власти в Киеве бандеровской нечисти и превратить Украину в плацдарм для давления на нашу страну. В результате украинские лидеры окончательно превратились в западных марионеток, а Украина лишилась даже теоретических шансов состояться как подлинно независимое государство. Теперь это лишь территория, на которой идёт борьба между Россией и НАТО, и победивший в этой борьбе будет решать её судьбу.

Декан ВШТ МГУ имени Ломоносова Виталий Третьяков:

— Виктор Янукович победил на выборах за счёт голосов жителей южных и восточных регионов, однако затем, как и все украинские президенты до него, начал заигрывать с Западом. Сутью киевской политики долгие годы было в Москве говорить, какой Запад плохой, а Россия хорошая, пытаясь получить скидки на газ, а в Брюсселе — проговаривать обратное и рассказывать, что украинцы — это европейцы. В своё время больше всего в этой политике поднаторел Леонид Кучма, но до бесконечности так продолжаться не могло. От Януковича Запад потребовал определённости, и он заколебался.

Чтобы подтолкнуть его к принятию нужного Западу решения, и был запущен «евромайдан». Но Янукович продолжал колебаться и, кроме того, начал советоваться с Москвой. На Западе поняли, что им нужно Януковича смещать и ставить людей, которые быстро решат вопрос полного разрыва отношений Украины с Россией.

Пропаганда Запада была полностью на стороне «евромайдана». В Киев начали приезжать министры иностранных дел и другие влиятельные западные чиновники. Европа пыталась гарантировать Януковичу спокойные выборы, если он пойдёт на уступки. Но американцев даже такие компромиссы не устраивали. Чтобы завести толпу, нужна была кровь. И «майдан» перешёл в радикальную, кровавую стадию. Янукович бежал, власть в Киеве перешла к Турчинову. Донбасс не пожелал этому подчиняться. Но Западу нужна была вся территория Украины, и поэтому в Донбассе развернулись кровавые события.

Столкновения в центре Киева в ходе «евромайдана»

РИА Новости

© Андрей Стенин

Председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов:

— Первое и самое главное: «майдан» был рукотворным. То есть это не некий естественный ход вещей, не стихийные протестные настроения, которые, выплеснувшись на улицы, привели к перевороту. Это была технология, для которой люди, проживавшие в столице Украины, стали своего рода подсобным материалом, декорациями. Те же киевляне наблюдали за событиями на «майдане» по телевизору на кухне, практически не участвуя в нём. Основные участники были привезены с Западной Украины, они и должны были произвести государственный переворот. Всё это вовсе не было секретом. Например, Янукович мне лично говорил, что он знает, что на Западной Украине в лагерях готовятся порядка 30 тыс. боевиков. Это его слова. Почему ничего не делали силовые структуры, защищающие государство, — другой вопрос.

Для захвата власти на Украине Западом использовались противоречия, лежащие в основе этого государства. Основное — это противоречие между западноукраинской ментальностью, по большей части сформировавшейся ещё в Австро-Венгрии, и русскоязычным населением, корни которого находятся в Российской империи. Оно и составляло большую часть страны. Но при этом центральная часть Украины всегда готова была примкнуть к победителю.

В принципе, при сохранении динамического равновесия между этими полюсами имелся шанс на сохранение проекта «Украина» в таком виде, но внешние западные силы грубо влезли в ещё не сформировавшееся до конца государство. Это привело к катастрофе, по сути к убийству украинской государственности в том виде, в котором она затевалась и могла существовать после развала Советского Союза.

Вмешательство Запада — это и есть основная причина второго «майдана». Никаких других, в том числе экономических, не было. Когда вмешиваются внешние игроки, состояние экономики страны не имеет особого значения.

Если страна расколота, в её обществе нет единства, происходит её захват.

Я пережил эти события лично. Был на «майдане», общался с протестующими. Крымчане отправлялись в Киев сотнями в поддержку Януковича. Крым его поддерживал, так как голосовал за него в 2010 году, впрочем, как и в 2004-м. К слову, на Украине начала складываться своего рода формула высшей власти, когда ставленника от Западной Украины сменяет кандидат от Юго-Востока. Казалось, эта формула поочерёдной смены президентов может стать практикой выборов и основой государственного устройства Украины. Но этот механизм так и не выработался окончательно, поскольку Юго-Восток готов был терпеть и ждать очереди на «своего» президента, а вот Западная Украина оказалась не готова.

Конечно, в случившемся есть немалая вина и самого Януковича. От президента в тех условиях требовалось больше усилий, понимания и знаний, участия в управлении страной. Всё это оказалось в дефиците.

Ну и, конечно, существовал чисто технический вопрос, связанный с демонстрацией политической воли. В том смысле, что, если у тебя есть МВД, прочие силовые структуры, ты должен быть уверен, что оружие, которое у бойцов висит в оружейной комнате, будет использовано ими без колебаний для защиты государственности. Ради этого им и дали оружие, ради этого их содержит государство. Но эти структуры оказались аморфны, совершенно идеологически не готовы ни к чему. Как только возникали малейшие волнения, сразу появлялось пресловутое «моя хата с краю, я ничего не знаю». Янукович сломался и психологически, и морально, он начал защищать себя, свои деньги, и на этом Украина того периода закончилась.

«Евромайдан» — это совершенно ложная, нереалистичная идея. Из общения с простыми украинцами того периода мне стало очевидно, что они свято верили в евроинтеграцию, как в рай на земле. Это была наивная и совершенно не связанная с реальностью вера, ради которой люди позволили уничтожить своё государство и лишить будущего себя и своих детей.

Сторонники «евромайдана» у захваченного здания киевской городской рады

РИА Новости

© Андрей Стенин

Бывший депутат Верховной рады Украины от Партии регионов Олег Царёв:

— Виктор Янукович отказался подписать соглашение об ассоциации с ЕС, и это послужило стартом для «евромайдана». Дело в том, что пятнадцатимиллиардный кредит, который Россия собиралась дать Украине, и совместные программы по ряду промышленных проектов должны были очень сильно посодействовать её развитию. В частности, это строительство кораблей в Николаеве и самолётов Ан, возведение завода по обогащению ядерного топлива в Кировограде, сотрудничество по днепропетровскому «Южмашу». Все понимали, что, если всё это запустится, оторвать Украину от России станет невозможно. Поэтому и начался «майдан».

Кроме того, существует версия, что государственный переворот мог быть связан с поездкой Януковича в Китай, где он начал договариваться о совместных сельскохозяйственных проектах с КНР и о китайских инвестициях в аграрный сектор. Американцы хотели установить свой контроль над украинским сельским хозяйством и китайского захода в эту сферу допустить не могли.

Запад провёл серьёзную работу. Ведь «майдан» пришлось разворачивать «с колёс», он не был подготовлен заранее. Если его и планировали начинать как некие протестные акции, то ближе к президентским выборам. Действовать прямо с ходу было непросто. Существовала значительная вероятность того, что «майдан» провалится. Но было допущено много ошибок. Если бы Янукович повёл себя так, как в дальнейшем вёл себя Лукашенко в Белоруссии, государственного переворота не случилось бы. Заговорщики до последнего опасались, что «майдан» разгонят, а их арестуют.

Милиция и СБУ сделали достаточно много, но ни одна воинская часть не выполнила в чрезвычайной ситуации указаний министра обороны. Запад угрожал украинским олигархам и заставлял их работать на «майдан». Были предатели в силовых структурах. Глава киевской администрации, которого назначал сам Янукович, не закрыл даже станцию метро «Крещатик», через которую протестующие добирались в центр города. Та зима была очень холодной, но протестующие спокойно грелись в захваченных ими административных зданиях, в которых почему-то не отключали тепло, электроэнергию и воду.

Янукович ничего не делал для того, чтобы исправить сложившуюся ситуацию. Он должен был лично проводить совещания, как Лукашенко, взять в руки автомат и бороться. А вместо этого были бесконечные звонки, приёмы западных чиновников и дипломатов, обещания, что всё будет хорошо. В итоге получилось как получилось.

Если бы вовремя ввели военное положение, арестовали лидеров «майдана», отключили призывающие к свержению власти телеканалы, не было бы ни государственного переворота, ни последовавшей за ним войны.

Сторонники «евромайдана» собирают у баррикад бутылки для «коктейлей Молотова» на улице Грушевского в Киеве

РИА Новости

© Андрей Стенин

Депутат Госдумы РФ, бывший председатель Совета министров ДНР Александр Бородай:

— Вся так называемая украинская политическая элита долгое время представляла собой результат консенсуса между различными олигархическими группировками. При этом внутри этой элиты постоянно шла борьба за власть, процесс перетягивания одеяла. В определённый момент группировка Виктора Януковича набрала вес и подавила группировки других олигархов. Поэтому «евромайдан» начался как реакция олигархической среды на деятельность одного из своих представителей, который возвысился слишком сильно.

Ну а дальше западные спецслужбы просто не могли пройти мимо такой возможности, хотя они сами не были инициаторами данного процесса. Они подхватили и довели ситуацию до государственного переворота. А затем уже началась жесточайшая гражданская война, в которой мы закономерно поднялись на защиту родных нам русских людей.

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов:

— «Евромайдан» — это характерный пример «цветной революции», организованной и проплаченной Западом. Почва для неё готовилась на протяжении многих лет. Это и деструктивная деятельность так называемых неправительственных организаций, и постепенное переформатирование общественного сознания, в том числе через разрушение исторической памяти, и многое другое. По сути, мина замедленного действия была заложена под украинскую государственность ещё в первые годы независимости, когда был выбран путь постепенного превращения Украины в «анти-Россию».

Успех государственного переворота связан прежде всего со слабостью, трусостью и продажностью украинской власти, которая не нашла в себе мужества раздавить гадину в зародыше. Результатом победы «майдана» стали полная утрата Украиной суверенитета, распад страны, огромные жертвы, уничтожение экономики и реальная перспектива исчезновения украинского государства с политической карты мира.

Думаю, что одним из главных последствий произошедшего стала «майданизация» международной политики. Запад окончательно утратил здравый смысл, его место заняли истерические реакции и ненависть. Вообще, всю суть «майдана», считаю, можно выразить в трёх словах: ненависть, невежество, неблагодарность. И это, к сожалению, заразно.