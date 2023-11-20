«Трагические последствия»: Захарова заявила, что Украина за годы после «майдана» превратилась в «вымирающую территорию»

В результате последовавших за «евромайданом» событий Украина превратилась из промышленно развитой и многонаселённой страны в нищую вымирающую территорию. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии, посвящённом десятилетней годовщине с начала «майдана». По словам дипломата, сейчас на Украине царит правовой беспредел и беззаконие, на полную мощь работает репрессивная машина.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что события «евромайдана» в конечном счёте превратили Украину из развитого государства «в нищую вымирающую территорию».

Как говорится в комментарии дипломата, приуроченном к десятилетию начала «майдана» в 2013 году, в текущих реалиях уместно задать вопрос об успешности интеграции страны в «европейскую семью» — ведь именно таким был один из лозунгов протестующих.

«Из самодостаточной, промышленно развитой и многонаселённой республики бывшего СССР Украина превратилась в нищую вымирающую территорию. Страна утратила государственную самостоятельность и находится на содержании западных колонизаторов, которые определяют её внутреннюю и внешнюю политику», — подчеркнула Захарова.

Как напомнила дипломат, 21 ноября 2013 года в центре Киева начались антиправительственные выступления, которые стали отправной точкой и одновременно точкой невозврата той катастрофы, которая происходит на Украине сегодня.

По её словам, подготовленные западными инструкторами провокаторы вывели толпы людей на уличные протесты под привлекательными лозунгами, однако на деле это были хорошо срежиссированные и проплаченные извне массовые беспорядки с целью свержения законной власти.

«Буквально с первых дней «евромайдана» стало понятно, что речь идёт об очередной «цветной революции» — любимом детище США и их союзников», — говорится в заявлении.

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Впоследствии искусственно стимулировавшиеся беспорядки переросли в вооружённый мятеж и завершились антиконституционным государственным переворотом, который отвергли жители многих регионов Украины.

Как напомнила Захарова, триггером для начала «евромайдана» стала отсрочка подписания Соглашения об ассоциации с ЕС, поскольку документ вступал в противоречие с уже имевшимися у Киева обязательствами в рамках зоны свободной торговли СНГ.

«На Западе прекрасно помнили свою неудачную попытку прибрать Украину к рукам во время «оранжевой революции» 2004 года, когда вопреки украинской конституции заокеанскими идеологами был придуман третий тур выборов с целью протащить проигравшего кандидата, поэтому в 2013 году действовали ещё более изощрённо и нагло. На кону была задача подчинить себе украинские элиты в целях выкачивания из Украины ресурсов, превращения её в очаг нестабильности и плацдарм для наступления на Россию», — подчеркнула Захарова.

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Представитель МИД отметила, что в ходе последующих событий радикальная украинская оппозиция приложила все усилия, чтобы окончательно изменить многовекторный курс страны и встроить её в западную неоколониальную систему координат.

«Нормой для Украины стали массовые нарушения прав и свобод человека, дискриминация её граждан по этническому и языковому принципам. В стране свирепствует погрязшая в коррупции неонацистская диктатура, царят правовой беспредел и беззаконие. На полную мощь работает тоталитарная репрессивная машина по подавлению инакомыслия», — констатировала Захарова.

Дипломат подчеркнула, что на фоне этих событий и восьмилетней гражданской войны против Донбасса жители шести из 27 регионов Украины приняли решение о вхождении в состав России.

«Печально, что братский нам украинский народ, оказавшись в заложниках у англосаксов и обслуживающего их интересы киевского режима, вынужден жить при тирании, по сути, в колонии, целиком и полностью зависящей от внешних подачек. Но такова плата за пресловутый «европейский выбор», за которым скрывался хладнокровный расчёт Запада превратить Украину в русофобское агрессивное националистическое государство, использовать её в качестве орудия в экзистенциальной борьбе с Россией ценою жизни сотен тысяч украинских граждан и сломанных судеб миллионов людей», — подытожила Захарова.

«Не могли не понимать, что это красная черта»

Оценку событиям «евромайдана» неоднократно давал и Владимир Путин. Так, в рамках пленарной сессии XX заседания дискуссионного клуба «Валдай» в начале октября он отметил, что госпереворот на Украине спровоцировали США.

«Я даже не сомневаюсь, это они спровоцировали украинский кризис, когда поддержали госпереворот на Украине в 2014 году. Они же не могли не понимать, что это красная черта, мы тысячу раз об этом сказали. Нет, полезли. Вот мы получили сегодняшнюю ситуацию. И я подозреваю, что не случайно. Им нужен был этот конфликт», — сказал Путин.

Президент также высказался о действиях Виктора Януковича, занимавшего пост главы украинского государства на момент событий «евромайдана». Путин отметил, что Янукович был прав, призвав дополнительно проработать вопросы ассоциации с Евросоюзом, поскольку условия этой процедуры лишали Киев ряда преимуществ в части функционирования экономики. Однако его решением воспользовались как поводом для осуществления государственного переворота.