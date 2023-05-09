На Украине сообщили о решении заочно судить экс-руководство МВД времён Януковича

Экс-главу МВД Украины, его заместителя и бывшего директора департамента матобеспечения будут судить заочно по делу о «евромайдане», заявили в офисе генпрокурора Украины.

«Суд принял решение об осуществлении специального судебного производства — in absentia... Это позволит провести судебное разбирательство и принять окончательное решение без участия обвиняемых», — говорится в сообщении Генпрокуратуры в Facebook*.

По данным ведомства, бывшее руководство в январе 2014 года якобы организовало поставки для вооружения подразделений МВД более 13 тыс. гранат, после чего эти средства были направлены не в войска, а митингующим в центре Киева.

Имён фигурантов дела в прокуратуре не назвали. По данным из открытых источников, МВД Украины на тот момент возглавлял Виталий Захарченко.

Ранее стало известно, что на Украине заочно предъявили обвинение военному корреспонденту и руководителю проекта WarGonzo Семёну Пегову.

Советник украинского президента Михаил Подоляк заявил, что на Украине «никогда не было госпереворотов».

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