Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

На Украине сообщили о решении заочно судить экс-руководство МВД времён Януковича

Короткая ссылка
Экс-главу МВД Украины, его заместителя и бывшего директора департамента матобеспечения будут судить заочно по делу о «евромайдане», заявили в офисе генпрокурора Украины.
На Украине сообщили о решении заочно судить экс-руководство МВД времён Януковича
  • Gettyimages.ru

«Суд принял решение об осуществлении специального судебного производства — in absentia... Это позволит провести судебное разбирательство и принять окончательное решение без участия обвиняемых», — говорится в сообщении Генпрокуратуры в Facebook*.

По данным ведомства, бывшее руководство в январе 2014 года якобы организовало поставки для вооружения подразделений МВД более 13 тыс. гранат, после чего эти средства были направлены не в войска, а митингующим в центре Киева.

Имён фигурантов дела в прокуратуре не назвали. По данным из открытых источников, МВД Украины на тот момент возглавлял Виталий Захарченко.

Ранее стало известно, что на Украине заочно предъявили обвинение военному корреспонденту и руководителю проекта WarGonzo Семёну Пегову.

Советник украинского президента Михаил Подоляк заявил, что на Украине «никогда не было госпереворотов».

* Продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить