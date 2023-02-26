Советник украинского президента Михаил Подоляк потребовал от американского предпринимателя Илона Маска «перестать читать российские газеты» и заявил ему, что на Украине «никогда не было госпереворотов».

«На Украине никогда не было переворотов, всегда были свободные люди. Перестаньте читать российские газеты», — написал он Маску.

Так украинский чиновник прокомментировал сообщение бизнесмена, в котором Макс утверждал, что переворот на Украине, несомненно, был.

Президент России Владимир Путин в апреле прошлого года во время встречи с Генсеком ООН Антониу Гутеррешем подчеркнул, что проблема вокруг Украины возникла после государственного переворота, который произошёл в Киеве в 2014 году.

Он отмечал, что поддержка протестующих во время событий «евромайдана» в Киеве со стороны посольства США составляла $1 млн в день.