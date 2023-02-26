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Илон Маск: нет никаких сомнений, что на Украине в 2014 был государственный переворот

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Американский предприниматель Илон Маск признал, что в 2014 году на Украине произошёл государственный переворот.

Об этом он написал в своём Twitter.

Таким образом Маск прокомментировал статью политолога Джона Миршаймера, согласно которой свержение пророссийского президента на Украине стало для российского лидера Владимира Путина «последней каплей».

«Эти выборы, возможно, были сомнительными, но нет никаких сомнений в том, что переворот действительно был», — говорится в сообщении.

Ранее один из основателей Pink Floyd Роджер Уотерс заявил, что спецоперация России была спровоцированным шагом.

Также украинский политик Виктор Медведчук заявил, что «майданы» на Украине были направлены против народа страны, а Запад не заинтересован в развитии государства.

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