Патрушев: США готовили украинские войска к боевым действиям против России

США превратили территорию Украины в полигон для военно-биологических экспериментов и готовили ВСУ к боям против России, сообщил секретарь Совбеза России Николай Патрушев.

Он назвал неслучайным заявление президента США Джо Байдена о том, что помощь Украине и Израилю является «мудрой инвестицией». Патрушев обратил внимание, что Вашингтон также подогревает конфликт на Ближнем Востоке.

По его словам, американцы спровоцировали госпереворот, потакали распространению неонацизма, а также закрывали глаза на убийство мирного населения Донбасса.

«В этих условиях Россия встала на защиту населения Донбасса и не позволила осуществить агрессивные планы (по нападению на Россию)», — приводит ТАСС слова Патрушева.

Ранее начальник войск РХБЗ ВС России Игорь Кириллов заявил, что США отрабатывали во Львове биологическую провокацию против России.