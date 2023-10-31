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Патрушев: США готовили украинские войска к боевым действиям против России

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США превратили территорию Украины в полигон для военно-биологических экспериментов и готовили ВСУ к боям против России, сообщил секретарь Совбеза России Николай Патрушев.
Патрушев: США готовили украинские войска к боевым действиям против России
  • AP
  • © Libkos

Он назвал неслучайным заявление президента США Джо Байдена о том, что помощь Украине и Израилю является «мудрой инвестицией». Патрушев обратил внимание, что Вашингтон также подогревает конфликт на Ближнем Востоке.

По его словам, американцы спровоцировали госпереворот, потакали распространению неонацизма, а также закрывали глаза на убийство мирного населения Донбасса.

«В этих условиях Россия встала на защиту населения Донбасса и не позволила осуществить агрессивные планы (по нападению на Россию)», — приводит ТАСС слова Патрушева.

Ранее начальник войск РХБЗ ВС России Игорь Кириллов заявил, что США отрабатывали во Львове биологическую провокацию против России.

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