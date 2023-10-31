Кириллов: США отрабатывали во Львове биологическую провокацию против России
- Gettyimages.ru
- © LukaTDB
Отмечается, что в текущем году в Киеве возобновили деятельность Украинского научно-технологического центра, являющегося основным посредником по распределению грантов американского Минобороны.
При посредничестве этого центра и при финансовой поддержке американского агентства по международному развитию на базе Львовского национального медицинского университета имени Галицкого состоялся тренинг по реагированию на биологические угрозы.
В ходе мероприятия были отработаны методы биологической провокации с использованием вируса гриппа птиц.
Целью провокации было обвинение России в биологической диверсии.
Также Кириллов заявил, что США продолжают держать под контролем некоторые биообъекты на территории Украины, рассчитывая возобновить их работу после завершения спецоперации.