RT в Telegram
Подпишись

Кириллов: США отрабатывали во Львове биологическую провокацию против России

Короткая ссылка
Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов в ходе брифинга заявил, что в августе-сентябре 2023 года во Львове состоялся тренинг при поддержке Соединённых Штатов.
Кириллов: США отрабатывали во Львове биологическую провокацию против России
  • Gettyimages.ru
  • © LukaTDB

Отмечается, что в текущем году в Киеве возобновили деятельность Украинского научно-технологического центра, являющегося основным посредником по распределению грантов американского Минобороны. 

При посредничестве этого центра и при финансовой поддержке американского агентства по международному развитию на базе Львовского национального медицинского университета имени Галицкого состоялся тренинг по реагированию на биологические угрозы.

В ходе мероприятия были отработаны методы биологической провокации с использованием вируса гриппа птиц.

Целью провокации было обвинение России в биологической диверсии.

Также Кириллов заявил, что США продолжают держать под контролем некоторые биообъекты на территории Украины, рассчитывая возобновить их работу после завершения спецоперации.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить