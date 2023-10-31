Кириллов: США отрабатывали во Львове биологическую провокацию против России

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов в ходе брифинга заявил, что в августе-сентябре 2023 года во Львове состоялся тренинг при поддержке Соединённых Штатов.

Отмечается, что в текущем году в Киеве возобновили деятельность Украинского научно-технологического центра, являющегося основным посредником по распределению грантов американского Минобороны.

При посредничестве этого центра и при финансовой поддержке американского агентства по международному развитию на базе Львовского национального медицинского университета имени Галицкого состоялся тренинг по реагированию на биологические угрозы.

В ходе мероприятия были отработаны методы биологической провокации с использованием вируса гриппа птиц.

Целью провокации было обвинение России в биологической диверсии.

Также Кириллов заявил, что США продолжают держать под контролем некоторые биообъекты на территории Украины, рассчитывая возобновить их работу после завершения спецоперации.