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МО России: США намерены возобновить работу некоторых биообъектов на Украине

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США продолжают держать под контролем некоторые биообъекты на территории Украины, рассчитывая возобновить их работу после завершения спецоперации, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов.

«В декабре 2022 года американская компания CH2M Hill в письме украинским подрядчикам подтвердила намерение продолжить сбор опасных патогенов в западных регионах страны при сокращении числа лабораторий, осуществляющих хранение таких коллекций», — сказал он.

Кириллов подчеркнул, что в числе других задач можно указать контроль санитарно-эпидемиологической обстановки, а также внедрение аппаратно-программных комплексов управления биологическими рисками.

По его словам, организациям на Украине также выдвинуто требование отчитаться о проделанной по этим направлениям работе.

Также Кириллов допустил, что Киев готовит провокации с биооружием «под чужим флагом».

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