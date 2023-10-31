Спецслужбы Украины, вероятно, планируют совершить провокации с использованием биологического оружия «под чужим флагом», сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

В 2023 году в Киеве возобновилась деятельность Украинского научно-технологического центра (УНТЦ), который является основным посредником по распределению грантов Пентагона, отметил военачальник.

При финансовой поддержке Агентства по международному развитию США и посредничестве УНТЦ с августа по сентябрь прошёл тренинг по реагированию на биологические угрозы на базе Львовского национального медицинского университета им. Данила Галицкого, напомнил он.

«Отдельно хотелось бы отметить присутствие на тренинге представителей Службы безопасности Украины и Национальной полиции Украины. Это связано не только с закрытым характером мероприятия, но и с возможным нацеливанием украинских спецслужб на осуществление провокаций с биологическим оружием «под чужим флагом», — заявил Кириллов на брифинге по военно-биологической деятельности США.

9 октября Министерство обороны обновило список американских и украинских чиновников и представителей компаний, которые принимают участие в биологических программах Соединённых Штатов на Украине.