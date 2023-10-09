МО России назвало новые имена участников биопрограмм США на Украине
Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
Так, в обновлённый список Минобороны попал вице-президент и официальный представитель Black and Veatch на Украине Томас Вол, который курировал вопросы внедрения электронный системы ПАКС с целью управления и контроля за биологическими агентами и материалами.
Кроме того, речь идёт о вице-президенте по исследованиям подрядной организации EcoHealth Alliance Кевине Оливале, который участвовал в проектах Пентагона по изучению заболеваний, передаваемых летучими мышами.
Также в списке значится замначальника санитарно-эпидемиологического управления украинской армии Михаил Усатый.
Последней в новом списке стала исполнительный директор Украинского института политики общественного здравоохранения Татьяна Кирьязова.
Также Кириллов сообщил, что в НИИ инфекционных болезней сухопутных войск США попали незаконно вывезенные из Африки живые образцы вируса Эбола.