Министерство обороны России обновило список американских и украинских чиновников и представителей компаний, которые принимают участие в биологических программах Соединённых Штатов на Украине.

Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Так, в обновлённый список Минобороны попал вице-президент и официальный представитель Black and Veatch на Украине Томас Вол, который курировал вопросы внедрения электронный системы ПАКС с целью управления и контроля за биологическими агентами и материалами.

Кроме того, речь идёт о вице-президенте по исследованиям подрядной организации EcoHealth Alliance Кевине Оливале, который участвовал в проектах Пентагона по изучению заболеваний, передаваемых летучими мышами.

Также в списке значится замначальника санитарно-эпидемиологического управления украинской армии Михаил Усатый.

Последней в новом списке стала исполнительный директор Украинского института политики общественного здравоохранения Татьяна Кирьязова.

Также Кириллов сообщил, что в НИИ инфекционных болезней сухопутных войск США попали незаконно вывезенные из Африки живые образцы вируса Эбола.